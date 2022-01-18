مسلسل محمد رمضان ودينا الشربيني – رمضان 2022

محمد عبد الرازق

اختار النجمان محمد رمضان ودينا الشربيني ان يتعاونا هذا العام في مسلسلسل واحد ( المشوار ) يعرض في شهر رمضان , بدلاً من ان يكون لكل منهما مسلسل مستقل على غرار الاعوام الماضية , فهل يشهد هذا التعاون نجاح في جذب المشاهدين ضمن السباق الدرامي الرمضان لشهر رمضان 2022.

مسلسل محمد رمضان ودينا الشربيني - رمضان 2022 2 18/1/2022 - 12:37 م

فريق عمل مسلسل المشوار

  • التمثيل : محمد رمضان – دينا الشربيني – عمرو عبد الجليل – بيومي فؤاد – شريف سلامة – ندى بسيوني – أحمد سعيد عبد الغني – خالد أنور – حنان يوسف – كارولين خليل – ثراء جبيل – ملك قورة – محسن منصور.
  • التأليف : محمد فريد.
  • الإخراج : محمد ياسين.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على الانستجرام أول صوره من كواليس المسلسل كتب تعليق قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله “المشوار” مسلسل رمضان 2022″.

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مسلسل محمد رمضان ودينا الشربيني - رمضان 2022 1 18/1/2022 - 12:37 م

وبحسب  مصادر مقربة من الفنان محمد رمضان انه سيكون الاعلى اجراً خلال شهر رمضان القادم بأجر يبلغ 20 مليون جنيه , ويعتبر هذا  المسلسل هو التعاون الاول بين رمضان والمخرج محمد ياسين ,ويظهر محمد رمضان في المسلسل بحسب التسريبات في دور سائق تاكسي.

الجدير بالذكر ان محمد رمضان كانت اخر اعماله الدراميية في رمضان الماضي تحت اسم ” موسى ” بينما دينا الشربيني كان مسلسها في رمضان الماضي تحت اسم ” قصر النيل “.

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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