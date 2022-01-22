مسلسل ” عروس بيروت 3 ” مواعيد العرض والإعادة على قنوات mbc

موسم جديد من مسلسل عروس بيروت بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئين الاول والثاني , تبدأ قنوات ام بي سي في عرض الجزء الثالث للمسلسل على شاشات قنواتها mbc مصر و mbc4 و mbc العراق و mbc5، وهو انتاج ضخم عبارة عن نسخة معربة من المسلسل التركي الشهير عروس اسطنبول, حيث ان الحلقة الأولى تذاع ليلة الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020.

موعد عرض وإعادة مسلسل عروس بيروت – الجزء الثالث

توقيتات المسلسل حيث يعرض يومياً من الاحد إلى الخميس على قنوات mbc

عروس بيروت 3 على mbc 4

العرض: 18.00 ( السادسة مساءاً ) بتوقيت جرينتش / 20.00 ( الثامنة مساءاً ) بتوقيت مصر / 21.00 (التاسعة مساءاً ) بتوقيت السعودية .

الإعادة الأولى: 1.15 ( الواحدة والربع صباحاً ) بتوقيت جرينتش / 2.15 ( الثانية والربع صباحاً ) بتوقيت مصر / 3.15 (الثالثة والربع صباحاً ) بتوقيت السعودية.

الإعادة الثانية : 12.00 ( الثانية عشر ظهراً ) بتوقيت جرينتش / 14.00 (الثانية ظهراً ) بتوقيت مصر / 15.00 (الثالثة ظهراً ) بتوقيت السعودية .

عروس بيروت 3 على mbc مصر

العرض: 19.00 ( السابعة مساءاً ) بتوقيت جرينتش / 21.00 (التاسعة مساءاً ) بتوقيت مصر.

الإعادة الأولى: 00.00 ( منتصف الليل ) بتوقيت جرينتش / 2.00 (الثانية صباحاً ) بتوقيت مصر.

الإعادة الثانية : 11.00 ( الحادية عشر صباحاً ) بتوقيت جرينتش / 13.00 (الواحدة ظهراً ) بتوقيت مصر.

عروس بيروت 3 على mbc العراق

العرض: 18.00 ( السادسة مساءاً ) بتوقيت جرينتش / 20.00 ( الثامنة مساءاً ) بتوقيت مصر / 21.00 (التاسعة مساءاً ) بتوقيت العراق.

الإعادة الاولى : 4.00 ( الرابعة صباحاً ) بتوقيت جرينتش / 6.00 ( السادسة صباحاً ) بتوقيت مصر / 7.00 (السابعة صباحاً ) بتوقيت العراق.

الإعادة الثانية : 11.00 ( الحادية عشر صباحاً ) بتوقيت جرينتش / 12.00 (الثانية عشر ظهراً ) بتوقيت مصر / 13.00 (الواحدة ظهراً ) بتوقيت السعودية .

أبطال مسلسل عروس بيروت

المسلسل من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وسامي أبو حمدان وفائق عرقسوسي وليا مباردي ورشا مهدي ومحمد الأحمد وفارس ياغي وأيمن عبد السلام ولينا حوارنة وضحى الدبس وجو طراد وميا سعيد ومي صايغ وجاد أبو على وفادي إبراهيم ورانيا سلوان ومرام على وماري تريز معلوف وعلاء علاء الدين.