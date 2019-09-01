مسلسل ” عروس بيروت ” مواعيد العرض والإعادة على قنوات mbc

تبدأ الليلة قنوات ام بي سي في العرض الاول والحصري لمسلسل عروس بيروت على شاشات قنواتها mbc4 و mbc العراق و mbc1 , وهو انتاج ضخم عبارة عن نسخة معربة من المسلسل التركي الشهير عروس اسطنبول , وهذا المسلسل هو السبب في غياب النجم ظافر عابدين عن المنافسة الرمضانية في شهر رمضان الماضي.

موعد عرض وإعادة مسلسل عروس بيروت – سبتمبر 2019

توقيتات المسلسل بحسب توقيت السعودية ( + 3 توقيت جرينتش )

المسلسل يذاع يومياً من الاحد الى الخميس على قنوات mbc

عروس بيروت على mbc 4

تبدأ إذاعة الحلقات بدءاً من يوم الاحد 1-9-2019 م في الاوقات الاتية :

العرض : 21.00 ( التاسعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 2.30 ( الثانية والنصف صباحاً )

الإعادة الثانية : 6.30 ( السادسة والنصف صباحاً )

الإعادة الثالثة : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

الإعادة الرابعة : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

عروس بيروت على mbc العراق

تبدأ إذاعة الحلقات بدءاً من يوم الاحد 1-9-2019 م في الاوقات الاتية :

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة : 16.00 ( الرابعة مساءاً)

عروس بيروت على mbc 1

تبدأ إذاعة الحلقات بدءاً من يوم الاثنين 2-9-2019 م في الاوقات الاتية :

العرض : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

الإعادة الأولى : 2.00 ( الثانية صباحاً )

الإعادة الثانية : 13.00 ( الواحدة مساءاً )

فريق عمل مسلسل عروس بيروت

المسلسل من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وسامي أبو حمدان وفائق عرقسوسي وليا مباردي ورشا مهدي ومحمد الأحمد وفارس ياغي وأيمن عبد السلام ولينا حوارنة وضحى الدبس وجو طراد وميا سعيد ومي صايغ وجاد أبو علي وفادي إبراهيم ورانيا سلوان ومرام علي وماري تريز معلوف وعلاء علاء الدين.