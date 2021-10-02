مسلسل ” سرك الخافي ” على قناة أبوظبي – موعد العرض والإعادة

أعلنت قناة أبوظبي عن عرضها للمسلسل الخليجي سرك الحافي على شاشتها بدءاً من الأحد 3 أكتوبر 2021 م كعرض أول وحصري .

موعد عرض مسلسل سرك الحافي على ابو ظبي

يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس

5.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

6.00 مساءاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

7.00 مساءاً بتوقيت مصر وليبيا

8.00 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن

9.00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة الأولى مسلسل سرك الحافي على ابو ظبي

2.00 صباحاً بتوقيت جرينتش

3.00 صباحاً بتوقيت الجزائروتونس والمغرب

4.00 صباحاً بتوقيت مصر وليبيا

5.00 صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن

6.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة الثانية مسلسل سرك الحافي على ابو ظبي

10.00 صباحاً بتوقيت جرنتش

11.00 صباحاً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

12.00 ظهراً بتوقيت مصر وليبيا

1.00 ظهراً بتوقيت السعودية والعراق والاردن

2.00 ظهراً بتوقيت الإمارات

فريق عمل مسلسل سرك الحافي

التمثيل : أسمهان توفيق – حسين منصور – علي جمعة – عبد الله بوشهري – عبير أحمد – ليلى عبد الله – محمد صفر – رانيا شهاب – أمل محمد – أحمد بن حسين – كفاح الرجيب – شيماء قمبر – أمل محمد – شهد سليمان.

التاليف : محمد النشمي .

الإنتاج : مؤسسة دراما العربية للإنتاج الفني .

الإخراج : مناف عبدال.

ملخص فكرة وقصة مسلسل سرك الخافي

شوائب الأنانية العالقة في نفس وفاء تكاد تزول حين تبادل حمد حباً هو الأول في حياتها لكنه الثاني بالنسبة له. يعيش حمد تداعيات التجربة حين يتمسك بزوجته وترفض وفاء دور امرأة تعيش في الظل وتقرر الانتقام.