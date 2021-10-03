مسلسل ” خرزة زرقا ” على قناة أبوظبي – اكتوبر 2021 موعد العرض والإعادة

أعلنت قناة أبوظبي عن عرضها للمسلسل اللبناني خرزة زرقا على شاشتها بدءاً من الأحد 3 أكتوبر 2021 م ضمن الخريطة الشتوية الجديدة للقناة .

موعد عرض مسلسل خرزة زرقا على ابو ظبي

يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس

7.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

8.00 مساءاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

9.00 مساءاً بتوقيت مصر وليبيا

10.00 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن

11.00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة الأولى مسلسل خرزة زرقا على ابو ظبي

6.00 صباحاً بتوقيت جرينتش

7.00 صباحاً بتوقيت الجزائروتونس والمغرب

8.00 صباحاً بتوقيت مصر وليبيا

9.00 صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن

10.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة الثانية مسلسل خرزة زرقا على ابو ظبي

1.00 ظهراً بتوقيت جرنتش

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

3.00 عصراً بتوقيت مصر وليبيا

4.00 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن

5.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

فريق عمل مسلسل خرزة زرقا

التمثيل : معتصم النهار – بديع أبو شقرا – رولا بقسماتي – كارمن لبس – طوني عيسى – جهاد سعد – وسام صليبا – سيرينا الشامي – زينب هند خضرة – فتن شاهين – سمارة نهرا – ساندي نحاس – طوني نصير – ميري أبي جرجس – سينتيا محسن – سيلفيو سركيس – وليد فايد – محمود كركي – نور خلف – فضل مصلح – فادي ابراهيم ( ظهور خاص ) .

ضيوف الشرف : فيصل أسطواني – وليم الرموز – ريمندا عازار – يوسف حداد .

التأليف : كلوديا مرشليان .

معاجة درامية : بشار مارديني.

الإنتاج : سيدرز أرن برودكن ( صباح إخوان ).

الإخراج : جوليان معلوف.

ملخص فكرة وقصة مسلسل خرزة زرقا

يتناول العمل قصة عائلتين الأولى سورية والثانية لبنانية، تجمعهم العديد من الظروف القاسية في الحياة والتحديات الكبيرة، وتزداد الأمور صعوبة بوقوع الابن زين في حب عليا بقصة حب شبه مستحيلة.