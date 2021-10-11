مسلسل ” حي السيدة زينب ” موعد العرض والإعادة على المحور
ضمن الخريطة البرمجية الجديدة والتطوير الذي تشهده قناة المحور قررت عرض المسلسل العربي المصري حي السيدة زينب كعرض أول وحصري على شاشتها .
حيث بدأت عرض أولى حلقات المسلسل مساء الأحد 10 أكتوبر 2021 م, والمسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة حيث عدد حلقاته 60 حلقة .
مواعيد مسلسل حي السيدة زينب على المحور
يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الإربعاء
المواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )
العرض : 7 مساءاً.
الإعادة الاولى : 1 بعد منتصف الليل.
الإعادة الثانية : 12 ظهراً.
فريق عمل مسلسل حي السيدة زينب
- التمثيل : سوسن بدر – محمد رياض – دينا – سامي مغاوري – محمود عبد المغني – محمد يونس – لبنى ونس – فراس سعيد – أشرف عبد الغفور – عبير منير – ليلى عدنان – هايدي رفعت – حجاج عبد العظيم – حسام داغر – سامية الطرابلسي – مارتينا عادل – أحمد وفيق – مي دياب . التأليف : أحمد صبحي.
- الإنتاج : ام جي ار MGR ( ممدوح شاهين ).
- الإخراج : محمد النقلي.
تردد قناة المحور
تبث القناة على النايلسات 7 درجات غرباً على الترددات الاتية :
- الجودة العادية SD : تردد 11823 رأسي ( عمودي ) ومعدل ترميز 27500
- الجودة فائقة الوضوح HD : تردد 11137 رأسي ( عمودي ) ومعدل ترميز 27500