مسلسل ” حي السيدة زينب ” موعد العرض والإعادة على المحور

ضمن الخريطة البرمجية الجديدة والتطوير الذي تشهده قناة المحور قررت عرض المسلسل العربي المصري حي السيدة زينب كعرض أول وحصري على شاشتها .

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حيث بدأت عرض أولى حلقات المسلسل مساء الأحد 10 أكتوبر 2021 م, والمسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة حيث عدد حلقاته 60 حلقة .

مواعيد مسلسل حي السيدة زينب على المحور

يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الإربعاء

المواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

العرض : 7 مساءاً.

الإعادة الاولى : 1 بعد منتصف الليل.

الإعادة الثانية : 12 ظهراً.

فريق عمل مسلسل حي السيدة زينب

التمثيل : سوسن بدر – محمد رياض – دينا – سامي مغاوري – محمود عبد المغني – محمد يونس – لبنى ونس – فراس سعيد – أشرف عبد الغفور – عبير منير – ليلى عدنان – هايدي رفعت – حجاج عبد العظيم – حسام داغر – سامية الطرابلسي – مارتينا عادل – أحمد وفيق – مي دياب . التأليف : أحمد صبحي.

الإنتاج : ام جي ار MGR ( ممدوح شاهين ).

الإخراج : محمد النقلي.

تردد قناة المحور

تبث القناة على النايلسات 7 درجات غرباً على الترددات الاتية :