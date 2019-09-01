مسلسل ” جمان ” مواعيد العرض والإعادة على قناة mbc

مسلسل خليجي جديد يذاع لاول مرة حصرياً على قناة mbc1 بدءاً من يوم الاحد 1 سبتمبر 2019 م , تم تصويره في الكويت حيث تذاع الحلقة الاولى منه يوم الاحد 1 سبتمبر على شاشة ام بي سي .

موعد مسلسل جمان على قناة ام بي سي

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

المسلسل يذاع يومياً بدءاً من 1-9-2019 م في المواقيت الاتية :

العرض : 18.00 ( السادسة مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.00 ( الثالثة صباحاً )

الإعادة الثانية : 15.00 ( الثالثة مساءاً )

فريق عمل مسلسل جمان

التمثيل : نور الغندور – مهند الحمدي – فوز الشطي – محمد الدوسري – هدى الخطيب – عبد الله التركماني – فرح المهدي – غرور – نرجس النكاس – سكينة زياد – أنوار المنصور – أحمد الهزيم – حسن إبراهيم – فاطمة الطباخ – ليالي دهراب – ناصر كرماني – ايمان العلي – أحمد النجار .

التأليف : علياء الكاظمي .

الإنتاج : ايجل فيلمز Eagle Films لجمال سنان بالتعاون مع شركة All Over لخالد الرفاعي

الإخراج : خالد جمال.

فكرة مسلسل جمان

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي , من خلال مناقشة واقع المرأة الخليجية وعلاقتها بالرجل الشرقي , حيث يجسد في المسلسل حكايات وقصص لشخصيات متعددة وقصص متداخلة ومعقدة .

ويناقش المسلسل العلاقة بين الرجل والمرأة وإحساس ورؤية كلاً منهما بإتجاه القضايا المختلفة في المجتمع ويرصد اختلاف طريقة التفكير.

ويعتبر الطرح الذي يقدمه المسلسل نوعاً جديداً ومميزاً للدراما الخليجية على الشاشة الصغيرة .