مسلسل ” بربروس ” موعد العرض والإعادة على قناة الفجر الجزائرية

أعلنت قناة الفجر الجزائرية الفضائية عن عرضها للمسلسل التاريخي الإخوة بربروس على شاشتها بدءاً من يوم السبت الموافق 22 يناير ( جانفي ) 2022 بعد ان تم عمل استفتاء الذي وضعته القناة لاختيار مسلسل لعرضه على القناة وحصل مسلسل بربروس على اعلى الاصوات.

مواعيد مسلسل الإخوة بربروس على الفجر

موعد العرض : يوم السبت والاحد والاثنين من كل اسبوع

7.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

8.00 مساءاً بتوقيت دول المغرب العربي

9.00 مساءاً بتوقيت مصر

10.00 مساءاً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق

11.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة : يوم الأحد والاثنين والثلاثاء من كل اسبوع

1.00 ظهراً بتوقيت جرينتش

2.00 ظهراً بتوقيت دول المغرب العربي

3.00 عصراً بتوقيت مصر

4.00 عصراً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق

5.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

ملخص قصة مسلسل الأخوة بربروس

مسلسل تركي تاريخي يحكي قصة البحار عروج باربروس وجهاده البحري في عهد السلطان سليم الأول.

تدور أحداث المسلسل حول 4 أخوة نشأوا في القرن الـ15 بجزيرة «ميديللي»، وكيف تجاوز الإخوة الصعوبات والتحديات الكبيرة ليصبحوا فاتحي البحار وكان ذلك في زمن الخلافة العثمانية، والإخوة هم أبناء الفارس يعقوب آغا، وأسماؤهم إسحاق وعروج وخضر وإلياس.

تردد قناة الفجر الفضائية

تبث القناة على القمر الصناعي نايل سات

التردد : 12034

أفقي H

معدل الترميز 27500