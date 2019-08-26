مسلسل ” بحر ” مواعيد العرض والإعادة على قناة الحياة – سبتمبر 2019

العرض الاول والحصري للمسلسل العربي الدرامي بحر سيكون على قناة الحياة , حيث تعرض أولى حلقات المسلسل يوم الاثنين 2 سبتمبر 2019 على قناتي الحياة و الحياة دراما , ليكون بذلك اول عمل درامي يعض في موسم الخريف , حيث تستعد معظم القنوات لعرض مسلسلات جديدة خلال موسم خريف وشتاء 2019 م .

يتوقع ان يحصد المسلسل نسبة مشاهدة جيدة , حيث انه لا تعرض في هذه الفترة اية مسلسلات كعرض أول , بالاضافة الى النجاح والظهور المميز للفنان المتميز ماجد المصري خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل زلزال , والصعود والظهور المميز للفنان والمغنى دياب خاصة خلال اعمال كلبش وايوب.

مواعيد العرض والإعادة لمسلسل بحر على قنوات الحياة

يعرض المسلسل يومياً من السبت للاربعاء , والحلقة الاولى الاثنين 2-9-2019 م .

واليكم المواعيد بتوقت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

موعد عرض وإعادة مسلسل بحر على قناة الحياة ( العامة الحمراء )

العرض : 19.00 ( السابعة مساءاً ).

الإعادة الأولى : 23.30 ( الحادية عشر والنصف مساءاً ).

الإعادة الثانية : 11.00 ( الحادية عشر صباحاً ).

مواعيد عرض وإعادة مسلسل بحر على قناة الحياة دراما

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً ).

الإعادة الأولى : 9.00 ( التاسعة صباحاً ).

الإعادة الثانية : 15.00 ( الثالثة مساءاً ).

فريق عمل مسلسل بحر

التمثيل : ماجد المصري – دياب – نورهان – اشرف زكي – مريهان مجدي ( كوكي ) – سناء شافع – عبد الرحمن أبو زهرة – احمد صبري غباشي – محمد على رزق – حنان سليمان – محمود جمعة – ثراء جبيل – منه عرفة 0- أحمد النجار – أحمد كرارة – حسني شتا – ميرنا نور الدين – أحمد وهبه – محمود العزازي – خالد محمود – شريف رواش – سلوى عثمان – فوزية محمد.

التأليف : أحمد عبد الفتاح .

الإنتاج : سينرجي للانتاج الفني تامر مرسي .

الإخراج أحمد صالح .

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