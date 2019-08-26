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مسلسل ” بحر ” مواعيد العرض والإعادة على قناة الحياة – سبتمبر 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
مسلسل ” بحر ” مواعيد العرض والإعادة على قناة الحياة – سبتمبر 2019

العرض الاول والحصري للمسلسل العربي الدرامي بحر سيكون على قناة الحياة , حيث تعرض أولى حلقات المسلسل يوم الاثنين 2 سبتمبر 2019 على قناتي الحياة و الحياة دراما , ليكون بذلك اول عمل درامي يعض في موسم الخريف , حيث تستعد معظم القنوات لعرض مسلسلات جديدة خلال موسم خريف وشتاء 2019 م .

يتوقع ان يحصد المسلسل نسبة مشاهدة جيدة , حيث انه لا تعرض في هذه الفترة اية مسلسلات كعرض أول , بالاضافة الى النجاح والظهور المميز للفنان المتميز ماجد المصري خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل زلزال , والصعود والظهور المميز للفنان والمغنى دياب خاصة خلال اعمال كلبش وايوب.

مواعيد العرض والإعادة لمسلسل بحر على قنوات الحياة

يعرض المسلسل يومياً من السبت للاربعاء , والحلقة الاولى الاثنين 2-9-2019 م .

واليكم المواعيد بتوقت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

موعد عرض وإعادة  مسلسل بحر على قناة الحياة ( العامة الحمراء )

العرض : 19.00 ( السابعة مساءاً ).

الإعادة الأولى : 23.30 ( الحادية عشر والنصف مساءاً ).
الإعادة الثانية : 11.00 ( الحادية عشر صباحاً ).

مواعيد عرض وإعادة مسلسل بحر على قناة الحياة دراما

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً ).

الإعادة الأولى : 9.00 ( التاسعة صباحاً ).
الإعادة الثانية : 15.00 ( الثالثة مساءاً ).

فريق عمل مسلسل بحر

التمثيل : ماجد المصري – دياب – نورهان – اشرف زكي – مريهان مجدي ( كوكي ) – سناء شافع – عبد الرحمن أبو زهرة – احمد صبري غباشي – محمد على رزق – حنان سليمان – محمود جمعة – ثراء جبيل – منه عرفة 0- أحمد النجار – أحمد كرارة – حسني شتا – ميرنا نور الدين – أحمد وهبه – محمود العزازي – خالد محمود – شريف رواش – سلوى عثمان – فوزية محمد.

التأليف : أحمد عبد الفتاح .

الإنتاج : سينرجي للانتاج الفني تامر مرسي .

الإخراج أحمد صالح .

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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