تقنية

مسلسل “العائدون ” مواعيد العرض والإعادة على قناة ON و ON دراما

محمد عبد الرازق

تبدأ قناة ON و قناة ON دراما بدءاً من مساءا الأحد الموافق 19 يونيو 2022 م في عرض أولى حلقات مسلسل العائدون كعرض ثان حيث عرض المسلسل لأول مرة خلال شهر رمضان الماضي .

مسلسل "العائدون " مواعيد العرض والإعادة على قناة ON و ON دراما 11 19/6/2022 - 7:47 ص

موعد مسلسل العائدون على قنوات أون

يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الاربعاء بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

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مواعيد عرض مسلسل العائدون على قناة dmc

العائدون  على ON

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة الأولى : 2.00 ( الثانية بعد منتصف الليل )

الإعادة الثانية : 13.00 ( الواحدة ظهراً )

العائدون  على ON دراما

العرض : 22.00 ( العاشرة  مساءاً )

الإعادة الأولى : 6.00 ( السادسة صباحاً  )

الإعادة الثانية : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

الإعادة الثانية : 17.00  ( الخامسة مساءاً )

فريق عمل مسلسل العائدون

  • التمثيل : أمير كرارة – أمينة خليل – محمد فراج – محمود عبد المغني – هاجر الشرنوبي – صبري عبد المنعم – محمد عادل – أحمد الأحمد – رشا بلال – جنيد زين الدين – إسلام جمال – جيهان خليل – محمد عز – مايا طلام.
  • ضيوف الشرف : هاني رمزي / محمد ممدوح.
  • التأليف : باهر دويدار.
  • الانتاج : ميديا هوب ( سعدي جوهر ) .
  • الإخراج : أحمد نادر جلال.

ملخص فكرة وقصة مسلسل العائدون

تدور الأحداث حول محاولات المخابرات المصرية التصدي للإرهاب متمثلًا في داعش، حيث يقوم العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين كلٌ بدوره في عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

بوسترات مسلسل العائدون

بوسترات فردية لابطال العمل

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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