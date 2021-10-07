مسلسل ” السنونو ” على قناة أبوظبي – موعد العرض والإعادة

أعلنت قناة أبوظبي عن عرضها للمسلسل السوري السنونو على شاشتها بدءاً من الأحد 17 أكتوبر 2021 م كعرض أول وحصري .

موعد عرض مسلسل السنونو على ابو ظبي

يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس

8.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

9.00 مساءاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

10.00 مساءاً بتوقيت مصر وليبيا

11.00 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن

12.00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة الأولى مسلسل السنونو على ابو ظبي

5.00 صباحاً بتوقيت جرينتش

6.00 صباحاً بتوقيت الجزائروتونس والمغرب

7.00 صباحاً بتوقيت مصر وليبيا

8.00 صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن

9.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة الثانية مسلسل السنونو على ابو ظبي

11.00 صباحاً بتوقيت جرنتش

12.00 ظهراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

1.00 ظهراً بتوقيت مصر وليبيا

2.00 ظهراً بتوقيت السعودية والعراق والاردن

3.00 ظهراً بتوقيت الإمارات

فريق عمل مسلسل السنونو

التمثيل : ياسر العظمة – عابد فهد – ديمة الجندي – محمد قنوع – جرجس جبارة – ليا مباردي – تقلا شمعون – مرح جبر – ستيفاني عطا الله – ولاء عزام – هديل حسن.

التأليف : ياسر العظمة.

الإخراج : خيري بشارة.

ملخص فكرة وقصة مسلسل السنونو

تدور أحداث المسلسل على متن سفينة ترسو في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل على متنها أشخاصاً من جنسيات مختلفة.

تردد قناة أبوظبي