مسلسل ” السنونو ” على قناة أبوظبي – موعد العرض والإعادة
أعلنت قناة أبوظبي عن عرضها للمسلسل السوري السنونو على شاشتها بدءاً من الأحد 17 أكتوبر 2021 م كعرض أول وحصري .
موعد عرض مسلسل السنونو على ابو ظبي
يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس
- 8.00 مساءاً بتوقيت جرينتش
- 9.00 مساءاً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس
- 10.00 مساءاً بتوقيت مصر وليبيا
- 11.00 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن
- 12.00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات
موعد الإعادة الأولى مسلسل السنونو على ابو ظبي
- 5.00 صباحاً بتوقيت جرينتش
- 6.00 صباحاً بتوقيت الجزائروتونس والمغرب
- 7.00 صباحاً بتوقيت مصر وليبيا
- 8.00 صباحاً بتوقيت السعودية والعراق والاردن
- 9.00 صباحاً بتوقيت الإمارات
موعد الإعادة الثانية مسلسل السنونو على ابو ظبي
- 11.00 صباحاً بتوقيت جرنتش
- 12.00 ظهراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب
- 1.00 ظهراً بتوقيت مصر وليبيا
- 2.00 ظهراً بتوقيت السعودية والعراق والاردن
- 3.00 ظهراً بتوقيت الإمارات
فريق عمل مسلسل السنونو
- التمثيل : ياسر العظمة – عابد فهد – ديمة الجندي – محمد قنوع – جرجس جبارة – ليا مباردي – تقلا شمعون – مرح جبر – ستيفاني عطا الله – ولاء عزام – هديل حسن.
- التأليف : ياسر العظمة.
- الإخراج : خيري بشارة.
ملخص فكرة وقصة مسلسل السنونو
تدور أحداث المسلسل على متن سفينة ترسو في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل على متنها أشخاصاً من جنسيات مختلفة.
تردد قناة أبوظبي
|القمر
|الجودة
|التردد
|معدل الترميز
|الإستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|النايل سات
|عادية SD
|11526
|27500
|رأسي V
|3/4
|النايل سات
|فائقة HD
|11411
|27500
|راسي V
|3/4
|عربسات
|عادية SD
|11804
|27500
|افقي H
|3/4