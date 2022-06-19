مسلسل (السر 2 – التحدي) موعد العرض والإعادة على قناة mbc4

تبدأ قناة ام بي سي 4 بعرض مسلسل االسر الموسم الثاني – التحدي بدءاً من مساء الأحد الموافق 19 يونيو 2022 كعرض أول وحصري على شاشات التليفزيون مع النجوم سام كوسا، ستيفانى صليبا، باسم مغنية، وسام حنا، كارمن لبس.

مواعيد مسلسل السر2 التحدي

تعرض الحلقة الأولى من المسلسل الأحد 19-6-2022م وتذاع الحلقات يومياً من الاحد الى الخميس , مع عرض حلقات الاسبوع مجمعة في نهاية الاسبوع.

السر 2 التحدي على mbc4

العرض

19.00 : السابعة مساءاً بتوقيت جرينتش

20.00 : الثامنة مساءاً بتوقيت الجزائر

21.00 : التاسعة مساءاً بتوقيت مصر

22.00 : العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية

23.00: الحادية عشر مساءاً بتوقيت الإمارات

الإعادة

الإعادة الأولى

1.00 الواحدة صباحاً بتوقيت جرينتش

2.00 الثانية صباحاً بتوقيت الجزائر

3.00 الثالثة صباحاً بتوقيت مصر

4.00 الرابعة صباحاً بتوقيت السعودية

5.00 الخامسة صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثانية

12.45 الثانية عشر وخمسة واربعون دقيقة مساءاً بتوقيت جرينتش

13.45 الواحدة وخمسة واربعون دقيقة مساءاً بتوقيت الجزائر

14.45 الثانية وخمسة واربعون دقيقة مساءاً بتوقيت مصر

15.45 الثالثة وخمسة واربعون دقيقة مساءاً بتوقيت السعودية

16.45 الرابعة وخمسة واربعون دقيقة مساءاً بتوقيت الإمارات

حلقات مجمعة

كل حلقات الاسبوع ( 5 حلقات متتالية )

يوم السبت من كل اسبوع حيث تبدأ عرض الحلقات

13.00: الواحدة مساءاً بتوقيت جرينتش

14.00: الثانية مساءاً بتوقيت الجزائر

15.00: الثالثة مساءاً بتوقيت مصر

16.00: الرابعة مساءاً بتوقيت السعودية

17.00: الخامسة مساءاً بتوقيت الإمارات

ملخص فكرة وقصة مسلسل سر 2 التحدي

بعد هروبه من الأسر، ينطلق عامر بدران في رحلة لاستعادة حياته، وسرعان ما يكتشف أن الانتقام من أعدائه سيفرض عليه اللجوء إلى وسائل قصوى وبناء شراكات جديدة.