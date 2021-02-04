مسلسل ” الانسة فرح – الجزء الثاني ) موعد العرض والإعادة على قنوات mbc

تبدأ قنوات ام بي سي بعرض الموسم الثاني من مسلسل الانسه فرح على شاشتى mbc4 و mbc العراق بدءاً من ليلة الاحد الموافق 7 فبراير 2021 كعرض أول وحصري على شاشات التليفزيون.

مواعيد الانسة فرح 2 – فبراير 2021

تعرض الحلقة الأولى من المسلسل الاحد 7-2-2021 م وتذاع الحلقات يومياً بدءاً من الاحد الى الخميس , مع عرض حلقات الاسبوع مجمعة في نهاية الاسبوع.

الانسة فرح 2 على mbc4

المواعيد بتوقيت مصر ( +2 جرينتش )

العرض : 8 مساءاً

الإعادة الأولى : 10.45 مساءاً

الإعادة الثانية : 4.15 صباحاً

الإعادة الثالثة : 10 صباحاً

الإعادة الرابعة : 2.30 ظهراً

** حلقات مجمعة لكل حلقات الاسبوع ( 5 حلقات متتالية )

الجمعة بدءاً من الساعة 2.30 ظهراً.

الانسة فرح 2 على mbc العراق

المواعيد بتوقيت مصر ( +2 جرينتش )

العرض : 8 مساءاً

الإعادة الأولى : 2.45 صباحاً

** حلقات مجمعة لكل حلقات الاسبوع ( 5 حلقات متتالية )

ليلة الجمعة ( صباح السبت ) بدءاً من الساعة 1.00 بعد منتصف الليل.

فريق عمل مسلسل الانسة فرح 2

التمثيل : أسماء أبو اليزيد – رانيا يوسف – احمد مجدي – عرفة عبد الرسول – محمد الكيلاني – تامر فرج – هبة عبد العزيز – مريم الخشت – محمد العمروسي – مؤمن نور – جيلان علاء – هبة داغر – يسرا المسعودي – هشام الشاذلي – هاني إبراهيم – أحمد الشرقاوي – سمر علام – طارق تاج – ليلى عز العرب – لإيفا – حنان يوسف – هدى مجد- مصطفى حشيش – سامية عاطف – حنان عادل – سمر نجيلي – فاطمة محمد علي – عصام عمر – غادة فلفل – نادر فؤاد – مريم الجندي – أحمد خيري – عمر عثمان – محمد على ميزو – صابر الطوخي – أدهم ابو شنب – ريهام أبو بكر – هدي الادريسي – إيناس الفلال – ندى نادر – عمرو فريد – أحلام سعيد – يحيى فؤاد – خالد عمارة – أحمد سليم – هبة سمير – فريد عبية.

التأليف : محمود عزن – عمرو مدحت – هيا حاتم – فاطمة نبيل.

الإنتاج : اس برودكشن.

الإخراج : وائل فرج.

ملخص قصة الانسة فرح 2

تحاول فرح في هذا الجزء الاختيار بين طارق خطيبها السابق وشادي والد ابنها ويسعى كلًا من طارق وشادي كسب قلب فرح لتتصاعد الأحداث.