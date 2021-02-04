مسلسل ” الانسة فرح – الجزء الثاني ) موعد العرض والإعادة على قنوات mbc

بواسطة محمد عبد الرازق

تبدأ قنوات ام بي سي بعرض الموسم الثاني من مسلسل الانسه فرح على شاشتى mbc4 و mbc العراق بدءاً من ليلة الاحد الموافق 7 فبراير 2021 كعرض أول وحصري على شاشات التليفزيون.

مسلسل " الانسة فرح - الجزء الثاني ) موعد العرض والإعادة على قنوات mbc 1 4/2/2021 - 1:26 م

مواعيد الانسة فرح 2 – فبراير 2021

تعرض الحلقة الأولى من المسلسل الاحد 7-2-2021 م وتذاع الحلقات يومياً بدءاً من الاحد الى الخميس , مع عرض حلقات الاسبوع مجمعة في نهاية الاسبوع.

الانسة فرح 2 على mbc4

المواعيد بتوقيت مصر ( +2 جرينتش )

العرض : 8 مساءاً

الإعادة الأولى : 10.45 مساءاً
الإعادة الثانية : 4.15 صباحاً
الإعادة الثالثة : 10 صباحاً
الإعادة الرابعة : 2.30 ظهراً

** حلقات مجمعة لكل حلقات الاسبوع ( 5 حلقات متتالية )

الجمعة بدءاً من الساعة 2.30 ظهراً.

الانسة فرح 2 على mbc العراق

المواعيد بتوقيت مصر ( +2 جرينتش )

العرض : 8 مساءاً

الإعادة الأولى : 2.45 صباحاً

** حلقات مجمعة لكل حلقات الاسبوع ( 5 حلقات متتالية )

ليلة الجمعة ( صباح  السبت ) بدءاً من الساعة 1.00 بعد منتصف الليل.

فريق عمل مسلسل الانسة فرح 2

التمثيل : أسماء أبو اليزيد – رانيا يوسف – احمد مجدي – عرفة عبد الرسول – محمد الكيلاني – تامر فرج – هبة عبد العزيز – مريم الخشت – محمد العمروسي – مؤمن نور – جيلان علاء – هبة داغر – يسرا المسعودي – هشام الشاذلي – هاني إبراهيم – أحمد الشرقاوي – سمر علام – طارق تاج – ليلى عز العرب – لإيفا – حنان يوسف – هدى مجد- مصطفى حشيش – سامية عاطف – حنان عادل – سمر نجيلي – فاطمة محمد علي – عصام عمر – غادة فلفل – نادر فؤاد – مريم الجندي – أحمد خيري – عمر عثمان – محمد على ميزو – صابر الطوخي – أدهم ابو شنب – ريهام أبو بكر – هدي الادريسي – إيناس الفلال – ندى نادر – عمرو فريد – أحلام سعيد – يحيى فؤاد – خالد عمارة – أحمد سليم – هبة سمير – فريد عبية.

التأليف : محمود عزن – عمرو مدحت – هيا حاتم – فاطمة نبيل.

الإنتاج : اس برودكشن.

الإخراج : وائل فرج.

ملخص قصة الانسة فرح 2

تحاول فرح في هذا الجزء الاختيار بين طارق خطيبها السابق وشادي والد ابنها ويسعى كلًا من طارق وشادي كسب قلب فرح لتتصاعد الأحداث.

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .