مسلسل ” بربروس ” موعد العرض والإعادة على قناة اليرموك

أعلنت قناة اليرموك الفضائية عن عرضها للمسلسل التاريخي الإخوة بربروس على شاشتها بدءاً من اليوم السبت الموافق 18 سبتمبر 2021 كعرض حصري مترجم للدول العربية بعد عرض الحلقة في تركيا.

مواعيد مسلسل الإخوة بربروس على اليرموك

موعد العرض : يوم السبت من كل اسبوع

6.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

7.00 مساءاً بتوقيت دول المغرب العربي

8.00 مساءاً بتوقيت مصر

9.00 مساءاً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق

10.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة : يوم الأحد من كل اسبوع

9.00 صباحاً بتوقيت جرينتش

10.00 صباحاً بتوقيت دول المغرب العربي

11.00 صباحاً بتوقيت مصر

12.00 ظهراً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق

1.00 ظهراً بتوقيت الإمارات

ملخص قصة مسلسل الأخوة بربروس

مسلسل تركي تاريخي يحكي قصة البحار عروج باربروس وجهاده البحري في عهد السلطان سليم الأول.

تدور أحداث المسلسل حول 4 أخوة نشأوا في القرن الـ15 بجزيرة «ميديللي»، وكيف تجاوز الإخوة الصعوبات والتحديات الكبيرة ليصبحوا فاتحي البحار وكان ذلك في زمن الخلافة العثمانية، والإخوة هم أبناء الفارس يعقوب آغا، وأسماؤهم إسحاق وعروج وخضر وإلياس.

تردد قناة اليرموك الفضائية

تبث القناة على القمر الصناعي نايل سات

التردد : 11678 رأسي ( عمودي ) V

معدل الترميز 27500