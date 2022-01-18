مسلسل ” اربعيني في العشرين ” مواعيد العرض والإعادة على قناة mbc1

العرض الاول والحصري للمسلسل الخليجي السعودي اربعيني في العشرين على شاشة قناة ام بي سي بدءاً من الاحد 16 يناير 2022 بعد عرضه على شاهد vip ب 24 ساعة.

توقيت مسلسل اربعيني في العشرين على mbc1

موعد العرض

يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس

3.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

4.00 مساءاً بتوقيت الجزائر

5.00 مساءاً بتوقيت مصر

6.00 مساءاً بتوقيت السعودية

7.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة الأولى

2.00 صباحاً بتوقيت جرينتش

3.00 صباحاً بتوقيت الجزائر

4.00 صباحاً بتوقيت مصر

5.00 صباحاً بتوقيت السعودية

6.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة الثانية

11.00 صباحاً بتوقيت جرنتش

12.00 ظهراً بتوقيت الجزائر

1.00 ظهراً بتوقيت مصر

2.00 ظهراً بتوقيت السعودية

3.00 ظهراً بتوقيت الإمارات

حلقات مجمعة ( كل حلقات الاسبوع متتالية ) 5 حلقات يوم الجمعة ( ليلة الخميس ) في المواقيت الاتية

10.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

11.00 مساءاً بتوقيت الجزائر

12.00 منتصف الليل بتوقيت مصر

1.00 صباحاً بتوقيت السعودية

2.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

فريق عمل مسلسل اربعيني في العشرين