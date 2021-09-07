مسلسل ” أجازة مفتوحة ” مواعيد العرض والإعادة على قناة ON و ON دراما

تبدأ قناة ON و قناة ON دراما بدءاً من ليلة السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 م في عرض أولى حلقات مسلسل أجازة مفتوحة كعرض أول وحصري على شاشتها ضمن الخريطة الجديدة للموسم الشتوي.

موعد مسلسل اجازة مفتوحة على قنوات أون

يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الاربعاء بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

أجازة مفتوحة على ON

العرض : 20.00 ( الثامنة النصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 2.00 ( الثانية بعد منتصف الليل )

الإعادة الثانية : 13.00 ( الواحدة ظهراً )

أجازة مفتوحة على ON دراما

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 5.00 ( الخامسة صباحاً )

الإعادة الثانية : 9.00 ( التاسعة صباحاً )

الإعادة الثانية : 16.00 ( الرابعة عصراً )

فريق عمل مسلسل أجازة مفتوحة

التمثيل : شريف منير – لقاء الخميسي – سميحة أيوب – مراد مكرم – دنيا ماهر – سامي مغاوري – هشام اسماعيل – كريم ابو زيد – ملك قورة – مريم قورة – هدى مجد – صبا الرفاعي – الفت عمر – محمد العمروسي – أحمد زكريا .

التأليف : أحمد محمود أبو زيد .

الإنتاج : سينيرجي للانتاج الفني ” تامر مرسي ” / مها سليم

إخراج : محمد عبد الرحمن حماقي.

ملخص فكرة وقصة مسلسل أجازة مفتوحة

المسلسل 40 حلقة وهو من نوعية المسلسلات الإجتماعية الكوميدية لايت حيث يناقش بعض القضايا الإجتماعية التى تهم الأسرة العربية , حيث يستعرض العديد من المشاكل التى تواجهها العائلات في حياتها.

تدور أحداث المسلسل حول رب أسرة يفقد وظيفته ويحاول التعامل مع الأزمات المادية التي تواجهه، بالإضافة إلى صعوبات التعامل مع أبناءه في سن المراهقة.