ما المقصود بـ مستخدمو تطبيق سناب شات اخرون

يصادف العديد من مستخدمي تطبيق سناب شات عبارة ” مستخدمو تطبيق سناب شات اخرون” أثناء مشاهدات قصتهم، الأمر أحيانًا يصبح محيرًا بل ومربكًا للبعض، قد يرجع ذلك إلى أن التطبيق نفسه جعل الأمر مبهمًا وغير واضح حول هذه العبارة، لذلك العديد من المستخدمين حائرون حول هذه العبارة، وقد نتخبط بالأسئلة حول ما إذا قام أحدهم بإلغاء صداقتك على السناب ؟! أم هل من الممكن أن تكون قد تم حظرك ؟! أسئلة حائرة ولدتها عبارة واحدة وهي ما سنتعرف عليها بالتفصيل خلال السطور القادمة.

معنى عبارة مستخدمو تطبيق سناب شات اخرون

تعني العبارة أنك إما لم تقم بإضافة هؤلاء الأشخاص كأصدقاء أو أنهم قاموا بإلغاء صداقتك أم عمل حظر لك على التطبيق، من جهة أخرى فإن المشاهدين فوق ” مستخدمو سناب شات آخرون” هم أصدقاء مشتركون، بمعنى أنك قمت بإضافة شخص ما كصديق فقام برد لك الجميل، وقمت بإضافة قصة إلى قصص السناب الخاصة بك وشاهد الفرد قصتك بعد فترة قصيرة من إصدارها، هذا يعني أنك لم تعد صديقًا لرجل snap chat، حيث سيظهر اسم المستخدم الخاص بهم ضمن قائمة مشاهدي قصتك ورغم ذلك إذا رغبوا في إلغاء صداقتك وحظرك فسيظهر ملفهم الشخصي ضمن ” مستخدمو تطبيق سناب شات اخرون”.

ماذا يعني مستخدمو تطبيق سناب شات اخرون ؟

هم اشخاص قد قاموا بإضافتك ولكنك لم تفعل المثل أي لم تقم بإضافتهم، هذا تفسير.

التفسير الأخر أن لديهم أشخاص هم أصدقاء معك وكان اصدقاؤك يشاركون قصتك معهم.

أما التفسير الثالث فهي أن يستطيع مستخدمو سناب شات آخرين مشاهدة قصتك وذلك لأن أعداد الخصوصية لديك لم تعمل على إيقاف اختيار ” يمكن للجميع معرفة قصتي”.

مستخدمو تطبيق سناب شات اخرون ومازلنا أصدقاء

في الكثير من الأحيان نكتشف هذه العبارة أمامنا على التطبيق وفي نفس الوقت مازلنا أصدقاء، فوفقًا للعديد من الأراء فقد يبدو أن هذا الشخص أو الصديق قد قام بحظرك لذا تظهر لك هذه العبارة بإستمرار، وهذا في حال كنت تظن أنه ما زال صديقك حتى الآن، ولكن من ناحية أخرى وببساطة تامة قد يكون هذا الصديق قام بحذفك دون إعلامك وهذا إحتمال وارد أيضًا وقوي مما أدى إلى ظهور هذه العبارة.

نقاط سناب شات أو سكور snap chat

النقاط أو السكور في snap chat هي عبارة عن مجموع عدد السنابات التي قد بإرسالها وأيضًا استلامها، ونبدأ بتحصيل النقاط من خلال قيامك بإرسال تلك السنابات بحيث يتم حساب كل سنابه تقوم بإرسالها بعدد نقطة واحدة وبالمقابل السنابة التي تقوم بإستلامها تُحسب بنقطة واحدة، وينبغي علينا التنويه على أنك لا تحصل على نقاط سناب شات الخاصة بقصصك، وفائدة هذه النقاط تكمن في ارتفاع درجاتك في التطبيق وبالتالي زيادة شعبيتك وعدد أصدقائك والمتابعين لديك.

ختامًا نكون قد توصلنا لنهاية مقالنا والذي كان بعنوان مستخدمو تطبيق سناب شات اخرون وتعرفنا من خلاله على عدد إحتمالياته وكافة المعلومات المرتبطة به وتوضيح معنى وأهمية السكور أو النقاط في السناب شات.