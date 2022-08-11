مزايا وسمات هاتف Redmi K50 Extreme Edition من شاومي
أعلنت شركة شاومي للهواتف الذكية عن طرحها لإصدار جديد من سلسلة رديمي قريبًا في الأسواق، يُدعى Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition، وكشفت عن مواصفاته ومميزاته وتقنياته الجديدة، موضحة أنه سيكون منافسًا قويًّا لجميع الهواتف الحصرية التي سيتم طرحها في الأسواق.
وفيما يلي مواصفات ومميزات وأسعار هاتف شاومي رديمي الجديد.
معلومات هاتف Xiaomi Redmi K50 التقنية
|البطارية
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|الذاكرة العشوائية
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|المعالج
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|الشاشة
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|نظام التشغيل
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مواصفات Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition
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خامة الهاتف
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أبعاد الهاتف
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|الألوان
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|الشاشة
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|المعالج
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|الكاميرا
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|البطارية
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|مميزات أخرى
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|عيوب الهاتف
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سعر هاتف شاومي ريدمي K50 إكستريم إديتيشن
|سعر الهاتف في الأسواق الأمريكية
|750 دولارًا.
|سعر الهاتف في الأسواق السعودية
|2800 ريال سعودي.
|سعر الهاتف في الأسواق العراقية
|1,022,000 دينار عراقي.
|سعر الهاتف في الأسواق المصرية
|13,000 جنيه مصري.
|سعر الهاتف في الأسواق الهندية
|54,330 روبية هندية.