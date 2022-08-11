مزايا وسمات هاتف Redmi K50 Extreme Edition من شاومي

أعلنت شركة شاومي للهواتف الذكية عن طرحها لإصدار جديد من سلسلة رديمي قريبًا في الأسواق، يُدعى Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition، وكشفت عن مواصفاته ومميزاته وتقنياته الجديدة، موضحة أنه سيكون منافسًا قويًّا لجميع الهواتف الحصرية التي سيتم طرحها في الأسواق.

وفيما يلي مواصفات ومميزات وأسعار هاتف شاومي رديمي الجديد.

معلومات هاتف Xiaomi Redmi K50 التقنية

البطارية 5000 مم أمبير. الذاكرة العشوائية 8 – 12 جيجا بايت. المعالج Gen 1 Plus. الشاشة OLED

6.67 بوصة. نظام التشغيل Android 12.

مواصفات Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition

خامة الهاتف واجهة زجاج: غوريلا فيكتوس.

ظهر زجاجي.

ظهر ألومنيوم. أبعاد الهاتف 6.46 × 3.03 × 164.1 × 76.9 × 8.8 ملم بوصة.

الوزن: 204 جرامًا. الألوان رمادي، أبيض، أزرق. الشاشة النوع: OLED ذات إطار شفاف من الجوانب.

حجم الشاشة: 6.67 بوصة.

دقة الشاشة: 1080 × 2400 بكسل.

كفر حماية الشاشة: كرونينج جوريلا جلاس فيكتوس.

معدل تحديث الشاشة: 120 هرتز + HDR10. المعالج 8 نواة.

مجموعة الشرائح: أربعة نانو متر كوالكوم سناب دراجون.

معالج الرسوم: أدرينو 730.

ذاكرة التخزين: 256 – 512 جيجا بايت. الكاميرا الكاميرا الأساسية رباعية.

الكاميرا الأولى عريضة بدقة: 108 Mega بكسل.

أما الكاميرا الثانية تلي فوتو بدقة: 13 Mega بكسل.

الكاميرا الثالثة عريضة جدًا بدقة: 8 Mega بكسل.

بينما الكاميرا الرابعة العميقة دقتها: 2 Mega بكسل.

مميزات الكاميرا: فلاش ليد مزدوج اللون، بانوراما، HDR.

تقنية الفيديو: 4k, 8k, 1080p, HDR 10.

كاميرا السيلفي: عدسة واحدة.

جودة الفيديو: HDR.

دقة الفيديو: [email protected] 30fps. البطارية سعة البطارية: 5000مم أمبير.

البطارية غير قابلة للإزالة.

نوع البطارية: من مادة ليثيوم بوليمر.

معدل شحن البطارية: تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، شحن كامل خلال 17 دقيقة فقط. مميزات أخرى أجهزة استشعار: بصري، بصمات إصبع أسفل الشاشة.

الدوران.

البوصلة.

القرب.

التسارع.

مساعد الصوت: سماعات ستيريو. عيوب الهاتف لا يدعم سماعات الأذن.

لا يدعم كارت الميموري.

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