مزايا وخصائص جديدة يستعد واتساب لطرحها لمستخدميه

الملايين من مستخدمي موقع الدردشة والمراسلة الفورية العالمي واتساب WhatsApp يترقبون إطلاق عدد هائل من المزايا الجديدة والتي وعدهم به التطبيق، حيث في القريب العاجل سيكشف تطبيق الواتساب عن عدد كبير من المزايا الخصوصية التي تخدم مستخدمي تطبيق الواتس اب ومن بين تلك المزايا كانت خاصية إلغاء آخر ظهور وأيضًا خاصية إلغاء ظهور أون لاين للمستخدمين، حيث سيتيح لك التطبيق بإخفاء آخر ظهور من المستخدمين خارج قائمة جهات الإتصال فضلًا عن ميزة إطلاق نفس الميزة على حالة الإتصال أون لاين.

الواتساب والمحادثات الجماعية

تركز شركة واتس اب هذا العام على تطوير ميزة المحادثات الجماعية مما يذكرنا بخاصية مراقبة الواتس ، حيث وفقًا للأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة فإن هناك ميزة جديدة سيتم إضافتها لقائمة التغييرات على المحادثات الجماعية، حيث سيتيح التطبيق للمستخدم اكتشاف الأعضاء السابقين في كل محادثة جماعية حتى وإن غادروا المجموعة وسيبدء التطبيق بإختبار هذه الميزة على هواتف نظام الأندرويد قبل تجربتها على هواتف الآيفون.

حالات واتس اب للعام الهجري

يهتم العديد من مستخدمي الواتس اب بحالات واتس اب خاصة بمناسبة العام الهجري بالإضافة إلى ملصقات واتس اب والتي يبحث عنها الجميع، خاصة مع إعتبار رأس السنة الهجرية من أجمل الأحداث بالنسبة للمسلمين حيث أنه ذكرى هجرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ومن أفضل المناسبات الواتساب في العالم، فيهتم المسلمون بإضافة أجمل حالات واتس اب من خلال تطبيقهم الخاص بمناسبة راس السنة الهجرية 1444 ليقوموا بتهنيئة جميع أصدقائهم.