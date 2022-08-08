لتجربة استخدام أكثر سهولة.. واتساب يضيف عدد من المزايا الجديدة

واتساب كشف مؤخراً أنه سيضيف عدداً من المزايا الجديدة من أجل أن يضيف تجربة أكثر سهولة للمستخدم، وجعل التطبيق أسهل في الاستخدام عن التطبيقات الأخرى، خاصة وأن التطبيق يواجه منافسة شرسة من المنافس الأقوى “تليجرام”، لكن معظم تلك المزايا لا تزال في طور الإصدار التجريبي، وسوف نتعرف عليها خلال الأسطر القادمة.

مزايا واتساب الجديدة

أول المزايا التي نجد أن واتساب سيعمل على إضافتها وهي أنه سيرفع عدد المستخدمين القادرين على الانضمام إلى جروبات الواتساب من 100 إلى 512.

سيتمكن أيضاً مشرفو المجموعة بالإضافة إلى الأعضاء من معرفة الأشخاص الذين غادروا المجموعة أو طردوا منها خلال ال 60 يوم الماضية.

سيضيف واتساب ميزة أخرى ألا وهي “فلترة المحتوى” والتي ستعطي مشرفي المجموعة القدرة على حذف الرسائل غير المرغوب فيها من خلال عمل فلترة للرسائل التي من الممكن أن تحتوي على كلمات غير مرغوب فيها.

قد يهمك أيضاً: أبل على استعداد لإطلاق المؤتمر السنوي للإعلان عن هواتف “آيفون” الجديدة.

سيتم إضافة مربع منفصل به خيار “شاهد الأعضاء السابقين في المجموعة” ومربع آخر به خيار “الأعضاء المحظورين في المجموعة”، مما سيفيد مشرفي الجروبات الكبيرة نسبياً، والتي تتعامل بصفة مستمرة مع الزبائن أو ما شابه ذلك.

المنافس الشرس لواتساب “تليجرام” يعمل بصورة مستمرة هو الآخر على إضافة العديد من المزايا لمستخدميه، ولا يزال متفوقاً في بعض النواحي، منها أنه يمكن مستخدميه من إرسال صور بجودة عالية،وفيديوهات طويلة نسبياً، لذا من المتوقع أن نشهد العديد من المزايا الجديدة من واتساب خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على عدد المستخدمين من الانخفاض.