منها إرسال بدون إنترنت.. 7 مزايا سحرية في واتساب يجب معرفتها

يتمتع تطبيق واتساب المعروف للتراسل الفوري وتبادل الصور والفيديوهات بين ملايين المستخدمين حول العالم، بالعديد من المزايا التي قد لا يعرفها الكثيرين من المستخدمين، وهي ما أُطلق عليها المزايا والإعدادات الخفية التي توفر المال والوقت والجهد وتجعل استخدامه أكثر سهولة، ولعل من أبرزها ميزة إرسال الرسائل دون وجود إنترنت، بالإضافة إلى كتابتها دون وجود لوحة مفاتيح، أو إخفائها أو تشفير الرسائل للحفاظ على أقصى درجة من الأمان والخصوصية، نتناول معكم بعض الميزات والخصائص التي يوفرها التطبيق ويجب عليك معرفتها خلال السطور التالية.

كتابة الرسائل بدون لوحة المفاتيح

في البداية يمكن الاستمتاع بعدد من الميزات المخفية أو السحرية في تطبيق واتساب، والتي قد توفر لك الحصول على بعض الخصائص التي تبحث عنها خلال الفترة الماضية، ومنها الكتابة بدون لوحة مفاتيح من خلال تفعيل خاصية الإملاء الصوتي، التي تعتمد على تفعيل وضع Siri للأوامر الصوتية المتاحة في أجهزة أبل وتتوفق مع اللغة العربية، ويمكن تفعيلها من خلال الذهاب إلى (الإعدادات، ثم الضغط على خيار عام، ثم اختيار لوحة المفاتيح، وبعد ذلك تفعيل خيار الإملاء الصوتي أو ما يُطلق عليه باللغة الأجنبية: Enable Dictation)، وبمجرد فتح محادثة ستظهر علامة الميكروفون، اضغط عليه ثم ابدأ في التحدث، يتم على الفور وتلقائيًا في تحويل صوتك إلى كلام مكتوب.

ثم إرسالها بدون وجود إنترنت

أما إذا أردت إرسال الرسائل بدون وجود إنترنت في الموبايل لأي ظرف ما، عليك تفعيل وضع تلك الرسائل في قائمة انتظار، ثم إرسال، على أن تصل فور إلى المستلم فور عودة الاتصال بالإنترنت، كما يمكنك إرسال عدد أكبر من الصور في وقت واحد أو الرد التلقائي على الرسائل.

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