مزايا رهيبة تصدم اللاعبين بتحديث Pubg Mobile Season 19 أصبحت المنافسة للأقوى

جاء الموسم الأحدث من لعبة ببجي Season 19 حاملا مظهر جديد يشير للمنافسة الشرسة بين اللاعبين، حاملا مزايا رهيبة تصدم اللاعبين المبتدئين باللعبة، ولكنها تبهر اللاعبين القدماء في اللعبة، جديرا بالذكر بأن لعبة ببجي هي من أقوى ألعاب الأنترنت المتواجدة حاليا علي الساحة والتي تنافس الكثير من الألعاب أبرزها لعبة فري فاير وكول أوف ديوتي، وتحذو اللعبة بشعبية عارمة في جميع دول العالم من يجعلها اللعبة الأكبر من حيث تحقيق الأرباح، وسوف نوضح لكم عن المزايا الجديدة وطرق اللعب المختلفة التي تحس اللاعبين روح الحماس القتالية لخوض Season 19 بسهولة وكسب الأعداء.

مزايا غير مسبوقة بالموسم 19 الجديد

يأتي تحديث الموسم 19 الجديد بأشكال مخلفة كليا في مظهر الملابس الأسطوري، و أشكال جديدة من الأسلحة، و السيارات، و مع تغير مظهر الخريطة الكلاسيكية الأساسية، كما يضم التحديث إضافات قوية تزيد من المغامرة القتلية و روح المنافسة وهي طريقة الاختفاء لدي اللاعبين، وهي خاصية جديدة يمكن للمستخدمين تفعيلها بسهولة من خلال أعدادات اللعبة التي تظهرك غير نشط أثناء فتح اللعبة.

أبرز إضافات تحديث Season 19 الجديد

يضم السيزون 19 الجديد من لعبة المغامرة القتالية والتشويق Pubg بالعديد من الإضافات والمزايا الرائعة التي تبهر اللعبين، و من أبرزها تغير مظهر الواجهة اللعبة من تغير أشكال الإنجازات عند تحقيق الفوز، وإضافات رقصات جديدة مع تغير مظهر المباني وأماكن التخفي لتكن بمظهر كلاسيكي أوربي قديم علي هيئة بقايا أثار حرب، كما تضيف اللعبة صديق أخر لمصاحبة اللاعبين أثناء القتال داخل ساحات المعركة المختلفة وهو كونج والأخر جودزيلا،و يمكن للاعبين الحصول عليهم عن طريق شحن شدات الموسم 19 الجديد.

الأشياء الجديدة بتحديث ببجي الموسم 19

يأتي الموسم الجديد من لعبة الترفية القتالي Pubg Mobile مزودا بأصوات جديدة غير مسبوقة من قبل في المواسم السابقة، فأصبح الآن للعبين يمكنهم تغير الصوت لصوت الفنان المصري محمد هنيدي، مع تغير الأصوات أثناء بداية اللعبة، وجاء التحديث الأخير حاملا من أشكال الحقائب التي تأتي بمظهر أسطوري جميل.

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