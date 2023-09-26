مزايا جديدة ل ChatGPT تتيح للمستخدمين استخدام الصور والاستجابة للأوامر الصوتية

أعلنت OpenAI عن تحديثات لروبوت الدردشة الشهير ChatGPT القائم على الذكاء الاصطناعي؛ حيث يمكن الآن للمستخدمين الاستفادة من ميزات جديدة تسمح لهم بإرفاق الصور وإرسال مدخلات صوتية أثناء طرح الأسئلة.

صورة لشعار ChatGPT - مصدر الصورة: موقع cryptotank

ستكون هذه الميزات متاحة أولاً لمشتركي خدمة ChatGPT Plus خلال الأسابيع القليلة القادمة.

إستخدامات عديدة وتحسينات جديدة

باستخدام ChatGPT، يمكن للمستخدمين الآن إرسال صورة أثناء طرح الأسئلة، سواء عبر التصوير باستخدام الكاميرا أو تحميلها من الجهاز.

تُتيح هذه الخاصية العديد من الاستخدامات الشيقة، مثل حساب المعادلات الرياضية عن طريق إرسال صورتها وطلب الحل، أو طلب توجيهات لتحضير وجبة من خلال عرض صورة للمكونات، والاستفسار عن محتوى صورة محددة، حيث يمكن لـ ChatGPT التعرف على العناصر داخل الصور.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن استخدام الإدخال الصوتي عبر النقر على أيقونة الميكروفون والتحدث إلى الروبوت، الذي سيستخدم تقنيات التعرف على الصوت لفهم المستخدم والرد صوتيًا على استفساراته وطلباته.

أعلنت OpenAI مؤخرًا عن تحسينات جديدة مذهلة لروبوت الدردشة ChatGPT، حيث تم دمج نموذج DALL-E لإضافة قدرة توليد الصور إلى مهامه.

بالإضافة إلى ذلك، تعاونت OpenAI مع شركات رائدة مثل Spotify لتوسيع استخدام تقنيات تحويل النص إلى كلام، مما يمكن مقدمي البودكاست من ترجمة محتواهم إلى لغات مختلفة باستخدام أصواتهم الخاصة.

تأتي هذه الإضافات الجديدة وسط تقارير تشير إلى انخفاض في عدد المستخدمين لـ ChatGPT خلال الأشهر الأخيرة، ويجدر بالذكر أن روبوتات مثل Google Bard و”بينج شات” قد أتاحت ميزات البحث الصوتي والبحث بالصور منذ عدة أسابيع، مما يشير إلى تزايد الاهتمام بالتفاعل بين النص والصوت والصورة في عالم التكنولوجيا.