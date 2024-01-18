مزايا أمان فائقة لهواتف iPhone تهدف إلى حماية مستخدميها.. تعرف عليها

استمرار شركة آبل في تطوير وإضافة ميزات جديدة عبر تحديثات النظام يعتبر أحد الركائز الرئيسية لتعزيز مستوى الأمان في هواتف الآيفون، الهدف الأساسي من هذا الجهد الدؤوب يكمن في حماية البيانات المخزنة على الهاتف وضمان أمانها، سواءً كانت تلك البيانات ذات طابع شخصي أو حساس، علاوة على ذلك، يسعى التحديث إلى تعزيز القدرة على التعامل مع مواقف محتملة، مثل إرسال معلومات الموقع إلى أصدقاء.

لقطة شاشة من الموقع الرسمي لشركة أيفون تم التعديل عليها

أهم المزايا الأمانية في هواتف أيفون

تتميز هواتف الآيفون بمجموعة من المزايا الأمانية المبتكرة التي تضمن حماية فعّالة للمستخدمين، وتشمل:

حماية البيانات في حالة السرقة:

تُعد ميزة حماية البيانات في حالة سرقة الجهاز من بين أبرز المزايا، حيث يُطلب تأكيد الهوية بواسطة بصمة الوجه أو بصمة الأصابع، خاصةً في حالة معرفة السارق لرمز المرور.

Check In بتطبيق الرسائل:

تقوم هذه الميزة بتتبع موقع المستخدم وإرسال رسائل إلى أفراد العائلة الموثوق بهم، وتُعد وسيلة فعّالة للبقاء على اتصال والتبادل الآمن للمعلومات.

المعرف الطبي:

تُضاف المعلومات الطبية الخاصة بالأدوية والأمراض والحساسيات إلى المعرف الطبي، مما يسهم في توفير معلومات دقيقة وضرورية لفرق الإسعاف في حالات الطوارئ.

التحقق من الأمان:

تُساهم هذه الميزة في مراقبة الأشخاص الذين تم مشاركة موقعك معهم، وكذلك مراجعة الصور والملاحظات المتعلقة بتلك المواقع.

الاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية:

تُوفر هذه الميزة إمكانية الاتصال بالطوارئ في المناطق التي قد تفتقر إلى تغطية شبكات الهاتف العادية، وهي متاحة في هواتف الآيفون 15 و 14.

تطبيق Find My ومشاركة الموقع:

يُمكن المستخدمين من مشاركة موقعهم مع الآخرين باستخدام تطبيق Find My، وذلك من خلال تقنيات الأقمار الصناعية لتحسين دقة الموقع.

تتعزز هذه الميزات بشكل متكامل لتوفير بيئة آمنة وموثوقة لمستخدمي هواتف الآيفون.

الأمان في هواتف الآيفون خط الدفاع الأول والفعّال لحماية المستخدمين

تُعد ميزات الأمان في هواتف الآيفون خط الدفاع الأول والفعّال لحماية المستخدمين في مختلف السيناريوهات، فهي توفر الحماية عند السرقة، وتمكّن من تحديد موقع المستخدم في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى حفظ بياناتهم الشخصية وتوفير معلومات قيمة يمكن الاستفادة منها في المستقبل، وتُعتبر هذه المزايا الأمانية الفعّالة هي السبيل الأمثل لحماية الخصوصية، إضافةً إلى توفير ميزات إضافية تلبي احتياجات المستخدمين، وما يزيد من جاذبية هذه المزايا هو قدرتها على حل العديد من المشكلات اليومية التي قد يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية.