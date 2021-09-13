“مرحباً أمي” تحذير عاجل من رسالة واتساب المدمرة التي تخترقك فوراً وتسرق أموالك وبياناتك

قام بعض الخبراء الأمنيين اليوم بالتحذير من رسالة واتساب تأتي إلى العديد من المستخدمين وبطرق وأساليب مختلفة، وهذه الرسالة تحمل في طياتها برامج خبيثة، وتخترق حسابك بشكل فوري وتحصل على جميع بياناتك وأموالك البنكية.

تحذير عاجل من رسالة واتساب المدمرة التي تخترقك فوراً

وهذه الرسالة التي تحمل بعض البرامج الخبيثة، يقوم الهاكرز بإرسالها إلى سيدة ويقول مرسلوها “مرحباً بكي يا أمي، لقد وقع عاتفي بدورة المياه وهذا هو رقمي الجديد”، وتقوم نفس الرسالة بالحث على الإطمئنان على جميع أفراد الأسرة، ومن هنا يتم السيطرة على بيانات الجميع ويبدأ المحتال في تنفيذ أغراه الخبيثة.

وأكدت إحدى مستخدمي واتساب من بريطانيا أنها وصلتها رسالة بنفس المحتوى المذكور بالخبر، مؤكدةً أنها لم يتسلل إليها الشك مطلقاً أنها ربما تكون عملية نصب أو احتيال، وأشارت إلى أنها خسرت في هذه العملية 2600 جنيه إسترليني.

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وأشارت المواطنة التي تعرضت للإحتيال بواسطة رسالة واتس آب المدمرة، إلى أنها اتصلت بالرقم أكثر من مرة، وفي كل مرة كان يقول لها لا أستطيع التحدث ويطلب تحويل المبلغ، وأضافت إلا أنها رضخت في النهاية ودفعت المبلغ المطلوب.