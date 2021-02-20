مراجعة Xiaomi Mi 11 ، سعره ،مميزاته وعيوبه

مراجعة Xiaomi Mi 11 ، سعره ،مميزاته وعيوب – حققت شركة Xiaomi الصينية مكانة جيدة في سوق الهواتف الذكية العالمية بحصة سوقية ملحوظة. في الواقع ، حققت سلسلة Mi 10 الرائدة نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم وانتهى انتظار هاتف Mi 11 الذكي.

XIAOMI كسر الصمت أخيرًا بعد إطلاق Mi 11 من خلال تجهيز أحدث شرائح Snapdragon 888 من Qualcomm وبالتالي الظهور العالمي الأول للشرائح الحصرية ، أحد أكبر التغييرات هو تضمين شاشة منحنية 2K AMOLED بتقنية E4 الحصرية. ليس ذلك فحسب ، فهناك الكثير من الميزات الأخرى ، وبالتالي ، دعنا ننتقل إلى المراجعة التفصيلية الكاملة للهاتف الذكي Xiaomi Mi 11.

مراجعة Xiaomi Mi 11

نقاط القوة

يضمن الهاتف الذكي Xiaomi Mi 11 تجربة وسائط ممتازة مع شاشة 6.81 HDR10 + AMOLED.

عندما يتعلق الأمر بالأداء ، فإن مجموعة شرائح Snapdragon 888 الأيقونية تلبي جميع أنواع الاحتياجات في جميع الأقسام.

يتضمن الجهاز مجموعة كبيرة من الألوان الجذابة بالإضافة إلى إصدار خاص.

لن يكون الشحن مشكلة عندما يكون لدينا شحن سريع بقوة 55 واط و 50 واط لاسلكي ودعم شحن لاسلكي عكسي 10 واط.

التصميم والعرض

قامت Xiaomi بتحسين تصميم الأجهزة في سلسلة Mi الرئيسية عامًا بعد عام ، وكشف أحدث هاتف ذكي Mi 11 عن جماليات أفضل وبنية قوية. من المهم ملاحظة أن هاتف Mi 11 سيصل إلى الأسواق بثلاثة أشكال – الإصدار العادي ، والإصدار الجلدي ، والإصدار الخاص.

في الإصدار العادي ، يمكنك الاختيار من بين ثلاثة خيارات للألوان – الرمادي ، الأزرق ، الأبيض. نقطة الجذب الرئيسية هي الإصدار الجلدي البيئي Honey Beige ، والذي يتمتع بمظهر مذهل مع إحساس جميل ولزج في اليد. بالإضافة إلى كونه نحيف للغاية ، هناك كاميرا دائرية دقيقة بدلاً من الطراز السابق.

مقارنة بـ Mi 10 ، قامت Xiaomi بزيادة الشاشة بشكل كبير في جميع الجوانب تقريبًا. على وجه الدقة . أحد أكبر الأسباب لشراء هذا الجهاز هو شاشة عرض AMOLED HDR10 + المذهلة مقاس 6.81 بوصة، معدل التحديث في الجهاز 120 هرتز جنبًا إلى جنب مع معدل عينة اللمس 480 هرتز .

في ملاحظة جيدة ، فإن HDR10 + الحاصل على تصنيف A + DisplayMate سيفتح الأبواب لتجربة مشاهدة ولمسة لا مثيل لها. من حيث المتانة ، فإن أحدث إصدار من Gorilla Glass Victus يعمل على حماية الشاشة من كل زاوية.

الذاكرة والأجهزة الداخلية

مع إطلاق الهاتف الذكي Mi 11 ، تقدم Xiaomi الظهور العالمي الأول لشرائح Qualcomm الأكثر توقعًا ، Snapdragon 888. النواة الرائدة ، Cortex-X1 إلى جانب ثلاثة أنوية A78 قادرة تمامًا على وضع معايير رائعة بينما تعمل النوى الأخرى على زيادة الكفاءة. لاحظ أن Adreno 660 المحسّن بنسبة 35٪ لم يترك أي جهد دون تغيير أثناء كسر حواجز الألعاب التقليدية مع ما يصل إلى 144 من إمكانات معدل الإطارات.

فيما يتعلق بنتيجة Antutu ، فإن الهاتف الذكي Xiaomi Mi 11 يحتل المرتبة الأولى ، بنتيجة صادمة فوق 700 ألف. لا تبدو مجموعة الشرائح جيدة على الورق فحسب ، ولكن أيضًا في العالم الحقيقي ، تحقق SoC المذهل رقمًا قياسيًا جديدًا في الأداء.

أطلقت شاومي واجهة المستخدم الجديدة MIUI 12.5 المخصصة، وقد خرج Mi 11 من الصندوق مع MIUI 12.5 على أساس Android 11 OS. يبذل فريق البرنامج جهدًا كبيرًا في تحسين واستقرار واجهة المستخدم MIUI 12.5 UI. باستخدام هذا ، يمكنك الاحتفاظ بعدد من التطبيقات في الذاكرة بسبب الاستخدام الأقل لذاكرة النظام. تشمل الميزات الأخرى خلفيات Super جديدة وإحساس محسّن وحماية أفضل للخصوصية وتغييرات طفيفة مهمة أخرى.

للاستفادة الكاملة من Snapdragon 888 SoC ، يشتمل Mi 11 على مزيج متطور من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 وذاكرة التخزين الداخلية UFS 3.1. تحت الغطاء ، لن تواجهك أي مشاكل مع ثلاثة أنواع جذابة للذاكرة – 8 جيجا بايت مع 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت للتخزين ، 12 جيجا بايت مع 256 جيجا بايت للتخزين. من ناحية أخرى ، عدم وجود بطاقة SD خارجية ، حيث أصبحت طبيعية.

الكاميرا

عند مقارنتها بكاميرا Mi 10 ، فإن Mi 11 المحدث يشبه جهاز الكاميرا ، باستثناء عدم وجود مستشعر عمق ، وقد ركز فريق الكاميرا في Xiaomi بالكامل على الخوارزمية والمعالجة اللاحقة.

تأتي لوحة الكاميرا ذات الشكل المربع مع مستشعر كاميرا رئيسي كبير بدقة 108 ميجابكسل مدعوم بعدسة عريضة 13 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. في الواقع ، دقة 108 ميجابكسل لالتقاط تفاصيل كافية باستخدام تجميع وحدات البكسل. من خلال تنشيط ميزة AI ، يمكنك النقر حرفيًا على صور مفصلة للغاية ومعرضة جيدًا. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن للمستخدمين التقاط صور ليلية أفضل فحسب ، بل يمكنهم أيضًا تسجيل مقاطع فيديو رائعة باستخدام مرشحات متنوعة.

توجد فتحة كاميرا السيلفي في الزاوية اليسرى العليا بكاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل توفر العديد من أوضاع التجميل لتحسين لون بشرتك. على الرغم من أنها ليست فئة منفصلة .

البطارية

على الرغم من وجود بطارية تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة ، إلا أن الهاتف الذكي Mi 11 يحافظ على جوهر قدرات الشحن السريع. قامت Xiaomi بشكل مفاجئ بدمج العديد من حلول الشحن التي تضم شحنًا سلكيًا بقوة 55 وات وشحن لاسلكي بقوة 50 وات وشحن لاسلكي عكسي بقوة 10 وات. في الوقت نفسه ، تدعي الشركة أنه يمكنك الحصول على شحن كامل في 45 دقيقة فقط. بعد قرار Apple ، قررت Xiaomi أيضًا بيع الشاحن بشكل منفصل ، وهو أمر محبط بعض الشيء لمحبي Xiaomi.

تفاصيل مواصفات Xiaomi Mi 11

بالأسفل يمكنك رؤية المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi Mi 11 الذكي.

المواصفات Xiaomi Mi 11 الشبكة 2G ، 3G ، 4G ، 5G أعلن في ديسمبر 2020 في ديسمبر 2020 شريحة SIM Nano Dual SIM الأبعاد 164.3 × 74.6 × 8.1 ملم (زجاج) / 8.6 ملم (جلد) الوزن الوزن 196 جرام (زجاج) / 194 جرام (جلد) الحجم 6.81 بوصة الشاشة تعمل باللمس AMOLED ،

120 هرتز

HDR10 +

سطوع 1500 شمعة في المتر المربع

نسبة 20: 9

~ 515 نقطة في البوصة الحماية زجاج الغوريلا فيكتوس الدقة 1440 × 3200 بكسل

نظام التشغيل OS Android 11، MIUI 12.5 الشريحة 5 نانومتر – Qualcomm Snapdragon 888 المعالج ثماني النواة

1 × 2.84 جيجاهرتز Kryo 680

3 × 2.42 جيجاهرتز Kryo 680

4 × 1.80 جيجاهرتز Kryo 680

GPU Adreno 660 فتحة البطاقة لا ذاكرة عشوائية ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت ، 12 جيجابايت ذاكرة داخلية ذاكرة داخلية 128 جيجا ، 256 جيجا الكاميرا 108 ميجابكسل (واسعة)

13 ميجابكسل (فائقة السرعة)

5 ميجابكسل (ماكرو)

فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما ، gyro-EIS

8K @ 24/30 إطارًا في الثانية

سيلفي 20 ميجا بيكسل

HDR ، بانوراما

1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية سلفي 20 ميجا بيكسل

HDR ، بانوراما

1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية مكبر الصوت نعم ، مكبرات صوت ستيريو واي فاي WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 واي فاي مباشر ، نقطة اتصال

بلوتوث نعم، 5.2 ، A2DP ، LE ، aptX HD ، aptX Adaptive

NFC GPS نعم ، مع نظام A-GPS مزدوج النطاق و GLONASS و GALILEO

BDS، QZSS، NavIC منفذ الأشعة نعم ، منفذ الأشعة تحت الحمراء راديو لا لا USB USB USB Type-C 2.0 ، أثناء التنقل مستشعرات تحت الشاشة بصمة الإصبع ، التسارع ، الدوران ،

القرب والبوصلة بطارية ليثيوم بو 4600 مللي أمبير في الساعة ، شحن شحن سريع 55 وات (لا يأتي في العلبة)

شحن لاسلكي سريع 50 وات

شحن لاسلكي عكسي 10 وات

توصيل الطاقة 3.0

الشحن السريع 4+ الألوان الرمادي ، الأزرق ، الأبيض السعر المتوقع في مصر على“لم يعلن بعد”. في السعودية “غير متوفر بعد”.

السعر المتوقع ما بين 11 ألف جنية إلى 11500 جنية. 612 دولار أمريكي

Mi Xiaomi 11 إيجابيات وسلبيات

أدناه ، يمكنك رؤية قائمة مزايا وعيوب الهاتف الذكي Xiaomi Mi 11.

المزايا

1- شاشة منحنية AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

2- حماية زجاج الغوريلا فيكتوس.

3- 144 معدل إطار للألعاب المتطورة.

5- أداء كاميرا مذهل مع تسجيل 8K.

6- شحن سريع مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 55 وات و 50 وات.

7- مكبرات صوت ستيريو مدعومة من هارمون كاردون.

8- تمكن NFC.

9- MIUI 12.5 مبني على Android 11.

10- مجموعة شرائح 5 نانومتر Snapdragon 888.

11- قارئ بصمات الأصابع على الشاشة مع مراقبة معدل ضربات القلب.

دعم 5G

العيوب

1- لا يدعم فتحة بطاقة SD.

2- لا يأتي أي شاحن في الصندوق.

3- بدون مقاومة الماء / الغبار IP68.

4- بدون بارومتر.

5- USB بطيء من النوع C 2.0.

ملاحظة

أفضل المواصفات والتصميم الجذاب لهاتف Xiaomi Mi 11 الذكي الرائد لهذا العام ، وهذا ليس مفاجئًا. أول تكامل لـ Snapdragon 888 SoC هو USP لـ Mi 11 . بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن نشكر Xiaomi على تثبيت أحد أفضل الشاشات بميزات لا حصر لها. حاليًا ، يتم طلب Mi 11 مسبقًا في الصين ونتوقع أن يصل الجهاز إلى دول أخرى قريبًا.