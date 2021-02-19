مراجعة Realme V15 ، سعره، مميزاته وعيوبه – يعتبر أحدث هاتف ذكي من الجيل الخامس ، قد لا يحتوي هذا الهاتف على أحدث المواصفات ، ولكن لا شك في أنه مناسب تمامًا للنطاق المتوسط ​​الرئيسي. سيكون لديك شاشة كبيرة ومجموعة شرائح قوية ووقت طويل للشاشة. كل ذلك بفضل التكنولوجيا الجديدة المعتمدة في الهاتف الذكي Realme V15.

هذا العام ، تختبر الشركة تصميمًا جديدًا للوحة الكاميرا ، كما رأينا مؤخرًا في سلسلة Xiaomi Mi 11. بالإضافة إلى ذلك ، سوف يجذب جانب التصميم الرائع الكثير من انتباه المستخدم ، لأن الهاتف الذكي Realme V15 متوفر بثلاثة ألوان وظلال رائعة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لهذا الجهاز إغلاق حدوده ولا يمكن رؤيته إلا في سوق الهاتف الصيني. نأمل أن يتم إطلاق هذا الهاتف في جميع الدول العربية.

الآن ، دعنا نلقي مراجعة متعمقة للهاتف الذكي Realme V15 ونعرف مواصفاته الأساسية.

مراجعة Realme V15

نقاط القوة

يأتي الجهاز بلوحة Super AMOLED على شاشة 6.4 بوصة.

من ناحية أخرى ، يتم تشغيل الهاتف بواسطة Dimensity 800U ، والتي ستدعم اتصال 5G.

بالنسبة للكاميرا ، تحتوي الكاميرا الثلاثية بدقة 64 ميجابكسل على مجموعة رائعة من الميزات.

لسوء الحظ ، لن تحصل على Android 11 هنا ، بينما سيتم تشغيل الهاتف باستخدام Realme Custom UI على أساس Android 10.

مزود الطاقة عبر بطارية Li-Po 4310 mAh وشحنها من خلال شاحن سريع للغاية بقوة 50 وات.

التصميم والعرض

تتبع الهواتف الذكية Realme مفهومًا بسيطًا لتقديم تصميم من الدرجة الممتازة بسعر مناسب جدًا. من حين لآخر ، تكشف شركة عن شيء ما خارج الصندوق وتعرضه للعالم. يعد الهاتف الذكي Realme V15 أيضًا أحدها. ليس لديه تصميم ممتاز جدا ولكن البساطة مع الملمس اللامع تتناسب بشكل جيد للغاية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك اختيار الهاتف بثلاثة أنظمة ألوان رائعة ، والتي تشمل Space Silver و Nebula و Blue. يتمتع كل منهم بمظهر رائع لم تره من قبل في هواتف Realme. في هاتف Realme V15 ، ستتلقى نفس الهيكل القديم ، ولكن يبدو أن الشاشة التي يبلغ طولها 6.4 بوصة تبدو رائعة مع بنية رقيقة.

الذاكرة والاجهزة الداخلية

عادةً ما يستخدم المستخدم العادي الهاتف لمدة 4 إلى 5 ساعات ، وهو ما تدعمه الإحصائيات أيضًا. سرعة المعالجة التي تأتي مع هاتف Realme V15 أكثر من كافية لإكمال مهامك اليومية. بالإضافة إلى ذلك ،

يمكننا أن نتوقع أن MVP من المحتمل أن يجعل الهاتف الذكي 5G متاحًا هذا العام ، وفي الواقع ، لا يبدو أن Realme متخلفة عن المنافسة أيضًا. بالطبع ، يتوافق الهاتف الذكي V15 مع قدر موحد من الطاقة للمكونات التي تحتاج إلى طاقة ويوفر دعمًا غامرًا. بالنسبة إلى وصفات المستخدم ، يمكنك الاستفادة من إعدادات Realme UI المخصصة استنادًا إلى Android 10 لإجراء تعديلات رائعة. سيتلقى الهاتف تحديث Android 11 قريبًا أو لاحقًا.

بالإضافة إلى ضبط الميزات الجديدة والجمع بينها ، تركز الشركة على إضافة القيمة. وبالتالي ، يصل الهاتف بسعة تخزين تبلغ 128 جيجا بايت ، والتي يجب أن تكون كافية لتخزين جميع البيانات من الهاتف السابق ، بما في ذلك الذكريات الجديدة التي ستجمعها في المستقبل القريب. مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكنك اختيار 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي المتغيرة حسب متطلباتك.

الكاميرا

الجهاز مزود بكاميرات ثلاثية بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل على الجانب الخلفي. يتميز إعداد العدسة بالكامل بمجموعة متنوعة من المواصفات مثل ، وضع HDR ، وتعويض التعرض ، والتحكم في ISO ، وفلاش LED ، والتكبير الرقمي ، واللمس للتركيز ، والتصوير المستمر ، وما إلى ذلك. توجد عدسة سيلفي بدقة 16 ميجابكسل مثبتة على الجانب الأمامي للهاتف الذكي المعين.

البطارية

يحتوي الهاتف الذكي Realme V15 على بطارية Li-ion من نوع 4310mAh غير قابلة للاستبدال ، ومجهزة بتقنية الشحن السريع 50W.

Realme V15 المزايا والعيوب

المزايا

1- سرعة الشحن 50 واط على متن الطائرة.

2- دعم عمر البطارية الطويل.

3- يمكن أن تلعب الألعاب القوية .

4- جودة صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز.

5- شاشة Super AMOLED مع شاشة تحت الشاشة.

6- تسجيل فيديو بدقة 4K باستخدام نظام EIS الجيروسكوبي.

7- خفيف الوزن ونحيف الجسم.

8- دعم 5G وضمان الأداء اللائق.

العيوب

1- لا يمكن التسجيل بالحركة البطيئة بدقة عالية.

2- منفذ USB Type-C 2.0 بدلاً من 3. o.

3- بدون شهادة IP أو حماية زجاج الغوريلا.

4- Bloatware موجود.

5- لا يوجد شحن لاسلكي.

6- معدل تحديث 60 هرتز فقط.

7- عدم تقديم وحدة تخزين ثانوية.

8- غير متوفر في السوق العالمية.

ملاحظة

لتلخيص كل شيء عن Realme V15 ، سيكون لديك هاتف ذكي لائق من حيث المواصفات. بالإضافة إلى ذلك ، ستحصل على كاميرا ومعالج ممتازين. إذا كنت تريد تقنية 5G ، فهي متوفرة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يوفر نظام التشغيل android 11 OS في المستقبل ، هو جهازًا ذا قيمة مضافة مع العديد من الميزات في نطاق سعري لائق. وبالتالي ، يمكن اعتبار الهاتف الذكي Realme V15 اختيارًا قويًا.

سعر Realme V15

الهاتف لحد الساعة موجه للصين ولم يدخل للأسواق المصرية.