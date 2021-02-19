مراجعة Realme C20 ، سعره ، مميزاته وعيوبه

مراجعة Realme C20 المميزات والعيوب – تشتهر سلسلة Realme C بجودتها الممتازة لتقديم هاتف ذكي اقتصادي ، ومن المتوقع أن تكشف Realme عن مجموعة كاملة من أجهزة C-line ، والتي نكتشف فيها بالفعل الهاتف الذكي Realme C20 . بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع إطلاق نفس المنتج في الأشهر المقبلة في العديد من الدول. بدأت الشركة بـ Realme X7 Pro ، وهو نسخة معاد تصميمها من Realme V15 ، ويبدو أننا سنرى المزيد من الهواتف الذكية في غضون بضعة أشهر.

الآن ، انتقل إلى الموضوع الرئيسي ، وهو الهاتف الذكي Realme C20 بمواصفات أساسية والذي تم تجهيزه بمواصفات أساسية قياسية إلى حد ما ولا يحتوي على ميزات فريدة تجعله مستقلاً. ومع ذلك ، سيكون من الخطأ القول أن نقطة السعر هي نقطة البيع الرئيسية لهاتف C20. سيساعدك التحليل المتعمق على فهم ما إذا كان الهاتف مصممًا لك أم لا. لذا ، لنبدأ مراجعة الهاتف الذكي Realme C20.

مراجعة هاتف Realme C20

نقاط القوة

سترى لوحة IPS LCD مسطحة مقاس 6.5 بوصة موضوعة على شاشة الحافة الصغيرة.

يتطابق برنامج Android 10 مع Realme UI 1.0.

في قسم الأجهزة ، تتناول المعالجة جميع المهام من خلال مجموعة شرائح Helio G35.

في قسم الكاميرا ، توجد عدسة واحدة بدقة 8 ميجابكسل مسؤولة عن التصوير الفوتوغرافي للتسليم ، بينما يمكنك استخدام عدسة بدقة 5 ميجابكسل للصور الذاتية.

تحت الغطاء ، يجب أن تكون بطارية Li-Po 5000 mAh كافية لتوفير وقت طويل للشاشة و 10 وات لدعم الشحن.

التصميم والعرض

مثل معظم أجهزة C-line ، يتمتع الهاتف الذكي Realme C20 بتصميم بسيط لهيكل البولي كربونات. بينما ينتقل الشريط المتطابق للسطح الخشن من الأسفل إلى الأعلى ، تاركًا المساحة خلف لوحة الكاميرا. يبدو الانطباع الأول أن بنية الجسم تبدو سميكة قليلاً. حسنًا ، لذلك ، هناك سببان – أولاً ، يتطلب المعالج والبرامج الأخرى مساحة أكبر. ثانيًا ، تضيف البطارية الكبيرة إلى حد كبير مزيدًا من الوزن.

من المدهش أنه لا يوجد العديد من خيارات الالوان. يمكنك اختيار الأسود أو الأزرق. لكل منها لمسة نهائية لامعة تجعل هاتفك يبدو رائعًا. عادة ، يعطي أحد الألوان إحساسًا باهظًا ، بينما يُظهر الآخر هالة احترافية. ولكن في حالة الهاتف الذكي Realme C20 ، يوفر كلا الطرازين نفس الإحساس المهني القديم.

لسوء الحظ ، لا يوجد مكان لقارئ بصمات الأصابع ، . لميزات الأمان ، تحتاج إلى الاعتماد على رقم التعريف الشخصي أو رمز النمط. من ناحية أخرى ، يأتي هاتف C20 بشاشة عالية الدقة. توفر تقنية IPS للمستخدمين تجربة ألوان سلسة. تنتشر كثافة البكسل بدقة عبر الشاشة ، ولن ترى أي مشاكل في ضوء الشمس. لا تنسى أن الشاشة مزودة أيضًا بحماية زجاجية من طراز Corning 3 وهي ميزة كبيرة.

الذاكرة والأجهزة الاخرى

هناك ثلاث ركائز تحدد ما إذا كان الهاتف يعمل بشكل جيد في جميع المواقف أم لا – سرعة المعالجة وتعدد المهام والألعاب. باستخدام هذه العوامل الثلاثة ، يمكنك التحقق من أداء جهازك. في حالة هاتف Realme C20 ، قد لا يحتوي هذا الجهاز على مجموعة شرائح من الدرجة الأولى تدعم الإصدار. لكن عملية Mediatek Helio G35 تعمل بشكل لائق في جميع الجوانب الثلاثة ولكن في بعض الحالات ، قد تتأخر بسبب ذاكرة الوصول العشوائي 2 جيجا بايت. بالإضافة إلى ذلك ، لن تلاحظ أي تأخيرات في الاستخدامات العادية أو تأخيرات عند ممارسة الألعاب الخفيفة.

هناك إمكانات كبيرة بالنسبة لك للعب ألعاب خفيفة. من ناحية أخرى ، فإن جزء البرنامج جدير بالثناء بسبب ميزات Android 10. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تخصيص الواجهة باستخدام إعدادات Realme UI 1.0.

ومع ذلك ، لسنا متأكدين مما إذا كان هذا الهاتف سيتلقى تحديثًا مستقبليًا أم لا لأنه جهاز أساسي. ومع ذلك ، هناك احتمال ضئيل أن يحصل Realme C20 على تحديث البرنامج. يتعامل الجزء متعدد المهام مع 2 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيغابايت من دعم التخزين. بالإضافة إلى ذلك ، يستفيد الهاتف من فتحة MicroSD المخصصة بجوار فتحة SIM.

الكاميرا

بقدر ما يتعلق الأمر بالكاميرات ، فإن Realme C20 في الخلف يحتوي على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f / 2.0 وحجم بكسل 1.12 ميكرون. يحتوي إعداد الكاميرا الخلفية على ضبط تلقائي للصورة. وهي مزودة بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ، بفتحة عدسة f / 2.2 وحجم بكسل 1.12 ميكرون.

البطارية

كان قسم البطارية نقطة قوية لجهاز سلسلة Realme C لفترة طويلة. في حالة الهاتف الذكي Realme C20 ، ستتلقى بطارية Li-Po 5000 mAh يمكن أن تظل نشطة لأكثر من 7 ساعات. مع وقت الشاشة هذا ، شاهد سلسلة الويب المفضلة لديك التي كنت تفكر في مشاهدتها لسنوات.

بالإضافة إلى ذلك ، داخل العلبة ، تعالج الشركة شاحنًا بقوة 10 وات يدعم الشحن السريع قليلاً. سيستغرق الشاحن حوالي ساعتين فقط لملء البطارية. ومع ذلك ، فإن سبب وضعهم لمنفذ micro USB 2.0 بدلاً من USB Type-C يعد لغزًا.

مميزات وعيوب Realme C20

المميزات

1- بطارية قوية بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة.

2- تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل.

3- فتحة مخصصة لبطاقة SD.

4- Realme UI 1.0 مبني على Android 10.

5- حماية زجاج الغوريلا 3.

6- ميزات مخصصة لائقة.

7- السعر الإقتصادي، مع أداء لائق

العيوب

1- شاشة ذات دقة منخفضة.

2- يأتي مع منفذ MicroUSB قديم الطراز.

3- كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابكسل.

4- Bloatware موجودة في الواجهة.

5- يمكن رؤية مشكلة التسخين.

6- نسخة واحدة فقط 32 جيجا.

7- بدون ماسح بصمات الأصابع.

ملاحظة

يستحق هاتف Realme C20 مزيدًا من الاهتمام لامتلاكه مجموعة مرضية من الميزات. يتميز الهاتف بشاشة عريضة لمشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو. بالإضافة إلى ذلك ، تعد الإعدادات المخصصة أكثر من كافية لتلبية احتياجاتك اليومية ، يمكنك تحديد تطبيق يستخدم بشكل متكرر على الصفحة الرئيسية. ستلاحظ عيوبًا في قسم الكاميرا ، باختصار ، يعتبر هاتف Realme C20 صفقة ممتازة للاستخدام العادي.

السعر

تم الإعلان عن سعر ريلمي C20 رسمياً بالخارج ويأتي بنحو 90 يورو أو 105 دولار وهو ما يعادل 1600 جنية مصري ومتوقع أن يتم طرح الهاتف بالأسواق المصري خلال الفترة القادمة.