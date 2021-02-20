مراجعة Motorola Edge S ، سعره ومواصفاته

مراجعة ومميزات وعيوب Motorola Edge S – تبدأ موتورولا هذا العام بجهازها جديد من سلسلة Edge. عند الحديث عن خط Edge ، هناك عدد قليل من الهواتف الذكية الرائعة المتوفرة في السوق العالمية. مثل Edge Plus و Edge Lite اللذان يعرضان استجابات جذابة من المستخدمين خلال العام الماضي. الآن ، تتوقع الشركة نفس النتيجة مع الإصدار الجديد والذي يسمى الهاتف الذكي Motorola Edge S.

على الرغم من أن هاتف Motorola Edge S 5g لا يلقى الضوء مثل الموديلات السابقة. ومع ذلك ، فإن الهاتف قادر على تأمين مبيعات ضخمة في الصين. الأشياء التي تجعل هذا الهاتف خيار شراء مناسبًا هي شاشة معدل الإطارات المتقدمة والبطارية القوية وميزات الكاميرا الجميلة. للذلك دعونا نناقش في هذا المقال على موقع “نجوم مصرية” المراجعة الشاملة لمواصفات هاتف موتورولا ايدج اس الجديد ومعرفة مميزات وعيوب الجوال وسعر شراءه.

1- مراجعة هاتف Motorola Edge S.

نقاط القوة

ستتلقى واجهة نظام التشغيل Android 11 OS القياسية ، وهي شيء مشابه لأجهزة Google Pixel.

تساعد شرائح Snapdragon 870 5G في توفير أحدث تقنيات 5G.

أما بالنسبة لحامل الكاميرا ، فستتلقى كاميرا رباعية في الخلف ونهاش ثنائي العدسة في المقدمة.

يقدم الجهاز شاشة بحجم 6.7 بوصة موضوعة أعلى شاشة IPS LCD ، حيث تم تثبيت قارئ بصمات الأصابع في الإطار الجانبي.

التصميم والعرض

من حيث المظهر ، يبدو الهاتف أنيقًا في كل متغير لنظام الألوان. والجدير بالذكر أن تصميم لوحة الكاميرا المعاد تصميمه يضيف المزيد من الاناقة إلى الغطاء. كالعادة ، هناك خياران للألوان. الأول هو الفضي عالي الجودة الذي يتميز بتصميم رائع. والثاني هو اللون الأزرق ، الذي يجعل الهاتف يبدوا في مظهر احترافي.

يجعل التصميم الساحر الهاتف الذكي Moto Edge S أكثر جاذبية للمشترين المهتمين. يمكنك شراء خيار الصبغة الفضية أو الزرقاء وفقًا لتفضيلاتك. نوصي بالصبغة الفضية ، لأنها تمنحك شعورًا رائعًا عند حملها. ومع ذلك ، نظرًا لحجم البطارية ، فإن الهاتف يبدو أثقل قليلاً.

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ومع ذلك ، لم يتوقف جمال هاتف Motorola Edge S عند هذا الحد. ستحصل على IP52 ومقاوم للرذاذ يقلل من تعرض أي ضرر خارجي. بالإضافة إلى ذلك ، يتميز هاتف Edge S بمعدل تحديث رائع يبلغ 90 هرتز ، ولوحة IPS LCD مقاس 6.7 بوصة تجمع بين ميزات HDR على الشاشة. مما لا شك فيه ، ستحصل على قدر جيد من كثافة البكسل والسطوع لجعل هاتفك يعمل بشكل موثوق في ضوء الشمس.

الذاكرة والاجهزة الداخلية

بعد أن استحوذت عليها Lenovo ، أصبحت Motorola الآن على المسار الصحيح. تشتهر أجهزة Motorola بنظام التشغيل Android النقي . وحتى الهواتف من Lenovo تقدم أيضًا شيئًا مشابهًا. في حالة الهاتف الذكي Motorola Edge S ، يتم تزويد طبقة Android 11 القياسية بقدرات واجهة مستخدم مخصصة.

نطاق ألوان DCI-P3 يجعل الواجهة أكثر أناقة مع جانب اللون. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر Adreno 650 أيضًا قدرًا رائعًا من التأثيرات المرئية. من هناك ، يمكنك الاستمتاع بالألعاب . تتم إدارة قدر كبير من معالجة الأجهزة وتخصيص العمليات المختلفة من خلال Snapdragon 870 5G SoC.

سرعة الساعة ووقت الاستجابة أعلى من المتوسط ​​، لذا لن تنزعج. لا ننسى أن نظام Android القياسي يأتي بواجهة خالية من bloatware تتيح للمستخدمين تجربة نظام واجهة مستخدم خفيف الوزن. يمكنك التقاط الهاتف بخيار تخزين واسع من 128 جيجا بايت إلى 256 جيجا بايت ، بينما سيتعامل عامل تعدد المهام من خلال 6 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

الكاميرا

تلعب معالجة الصور دورًا مهمًا في توفير نطاق ديناميكي للقطات والصور. على الرغم من أن برامج الكاميرا لم تكن أبدًا هي النقطة القوية لهواتف Motorola. ومع ذلك ، تطور Motorola طرقًا جديدة أكثر لتحسين الصور ومقاطع الفيديو ، وهناك أمل ضئيل في تحسين ذلك قريبًا.

تشير مواصفات هاتف موتورولا ايدج اس إلى أنك ستحصل على مجموعة من الكاميرات الرباعية على اللوحة الخلفية. ومن المثير للاهتمام ، تنتظرك كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل و 16 ميجابكسل فائقة الاتساع و 2 ميجابكسل ماكرو ، بينما توفر عدسة TOF تجربة عمق دقيقة. من ناحية أخرى ، ستحصل على رأس بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل ككاميرا سيلفي.

بالانتقال إلى ميزات أخرى مثيرة للاهتمام ، يوفر Motorola Edge S تسجيل فيديو بدقة 4K مع تعديلات الحركة البطيئة والفاصل الزمني. حتى تسجيل 6K ممكن. يذهب الائتمان إلى شرائح جديدة! بالنسبة للوضع الليلي ، قد تلاحظ تعرضًا أقل للضوء والتشبع. في مرحلة ما ، ستشعر أن الهاتف يفتقر إلى تأثيرات النطاق الديناميكي.

البطارية وغيرها

عمر البطارية هو العمود الفقري للهاتف الذي يجعل كل شيء يعمل في نهاية اليوم. ولكن عندما يستخدم الهاتف العديد من الإعدادات المتقدمة في وقت واحد ، يزداد استهلاك البطارية بشكل كبير. يحدث نفس الشيء مع الهاتف الذكي Motorola Edge S عند استخدام الشاشة بتردد 90 هرتز ، حيث يتم تفريغ خلية بطارية Li-Po 5000 mAh بشكل أسرع. ومع ذلك ، يمكنك تقليله إلى 60 هرتز للحصول على مزيد من وقت الشاشة لعملك اليومي.

في الوقت الحاضر ، يعد انتظار الشاحنين داخل الصندوق أمرًا محيرًا ، حيث تقوم العديد من الشركات بإزالتها ، وهذا سبب وجيه. داخل الصندوق ، ستتلقى شاحنًا سريعًا بقوة 20 واط يساعد هاتف Moto Edge S على توفير سرعة شحن ثابتة ليست بطيئة جدًا ولا سريعة جدًا. مع ذلك ، عليك الانتظار أقل من ساعتين لملء البطارية بالكامل واستخدام 7 ساعات من وقت الشاشة للعب أو مشاهدة سلسلة الويب لأي شيء تريد القيام به.

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لسوء الحظ ، Moto Edge S متاح فقط في الصين ولكنه سيكون متاحًا على الساحة العالمية قريبًا. ومع ذلك ، لا يوجد شيء يمكن أن يقال – لأن الموظفين لم يعلقوا. في الوقت الحالي ، تأتي موتورولا بسعر حوالي 300 دولارًا أمريكيًا (4,800 جنيه مصري) لخيار الطراز الأساسي 6/128 جيجا بايت ، بينما يكلف البديل المتطور ما بين 40 إلى 70 دولارًا أمريكيًا.

2- تفاصيل مواصفاتMotorola Edge S

بالأسفل يمكنك رؤية المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا ايدج اس

المواصفات Motorola Edge S الشبكة 2G, 3G, 4G, 5G أعلن في ديسمبر 2020 January 2021 بطاقة SIM ذو شريحتين الأبعاد 6.63 × 2.91 × 0.38 بوصة الوزن 215 جرام الحجم 6.7 بوصة الشاشة IPS LCD

90 هرتز

HDR10

سطوع 560 شمعة / المتر المربع

نسبة 21: 9

~ 409 نقطة في البوصة IP52 ، مقاوم للرذاذ الدقة 1080 × 2520 بكسل نظام التشغيل Android 11 الشريحة 7 نانومتر – Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G المعالج ثماني النواة

1 × 3.2 جيجاهرتز Kryo 585

3 × 2.42 جيجاهرتز Kryo 585

4 × 1.80 جيجاهرتز Kryo 585 Adreno 650 Card slot نعم (فتحة مخصصة) ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت و 8 جيجابايت ذاكرة داخلية 128 جيجابايت و 256 جيجابايت

UFS 3.1 الكاميرا 64 ميجابكسل (عريض)

16 ميجابكسل (فائقة السرعة)

2 ميجابكسل (عمق)

TOF-3D

فلاش LED مزدوج ، بانوراما ، HDR ، gyro-EIS

6K @ 30 إطارًا في الثانية 16MP (واسع)

8 ميجابكسل (فائقة السرعة)

HDR

1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية مكبر الصوت نعم 3.5mm jack نعم وايفي Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق

واي فاي مباشر ، نقطة اتصال بلوتوث 5.1, A2DP, LE GPS نعم ، مع نظام A-GPS مزدوج النطاق و GLONASS

BDS ، جاليليو NFC نعم منفذ الأشعة لا راديوا لا USB USB Type-C 2.0, USB On-The-Go مستشعرات البصمة البصمة الجانبية ، التسارع ، الدوران القرب والبوصلة البطارية Li-Po 5000 مللي أمبير

شحن سريع 20 وات الألوان فضي ، أزرق السعر نسخة 128GB+6GB بسعر 309 دولار او 250 يورو نسخة 128GB+8GB بسعر 371 دولار او 305 يورو –نسخة 256GB+8GB بسعر 432 دولار او 350 يورو

3- إيجابيات وسلبيات Motorola Edge S

أدناه ، يمكنك رؤية قائمة المزايا والعيوب الهاتف الذكي Motorola Edge S.

المزايا

1- يتوفر هاتفموتورولا ايدج اس على مصدر طاقة ضخم عبر بطارية 5000 مللي أمبير عمر بطارية طويل.

2- دعم الشحن السريع بقوة 20 واط.

3- Android 11 مع دعم 5G.

4- تصميم-بناء أنيق.

5- شاشة معدل التحديث 90 هرتز.

6- كمية لا بأس بها من كثافة البكسل وسطوع 560 شمعة.

7- تسجيل ما يصل إلى 6K مقطع فيديو.

8- كاميرا سيلفي مزدوجة لصورة سيلفي أفضل.

9- جودة الصورة والفيديو في الكاميرا الخلفية لهاتفموتورولا ايدج اس جيدة جدًا.

10- IP52 ، دعم مقاوم للرذاذ.

11- تمكين NFC.

12- لا مشكلة في لعب الألعاب الراقية.

العيوب

1- يفتقر هاتف موتورولا ايدج اسإلى واجهة مستخدم مخصصة.

2- بدون دعم الشحن اللاسلكي.

3- لا يوجد حماية زجاج الغوريلا.

4- سيكون التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة صعبا.

ملاحظة

سيكون Snapdragon 870 الوجه الجديد لهاتف ذكي متوسط المدى. إن وجود هذه الشرائح يجعل الهاتف الذكي موتورولا ايدج اس هو الخيار الأول كفئة متوسطة المدى. بالإضافة إلى ذلك ، لن يكون هناك برنامج bloatware واحد يزعجك. بالإضافة إلى ذلك ، يمنح الشحن المفرط للبطارية وقتًا رائعًا للشاشة.

إذا كنت تبحث عن برنامج كاميرا مزود بنظام Android القياسي ، فبدلاً من Edge S ، يمكنك اختيار Pixel 4a 5G ، والذي يأتي في نفس النطاق السعري لفهم النطاق الديناميكي. بينما ، إذا كنت تبحث عن المزيد من القوة وتأثير الألعاب المثيرة ، فمن المحتمل أن يكون الهاتف الذكي Motorola Edge S هو أفضل خيار لديك.