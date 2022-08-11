مراجعة Honor X8 5G مواصفات وسعر الهاتف في السعودية

قدمت شركة هونر رسميا هاتفها الذكي الجديد 5G Honor X8 في المملكة العربية السعودية، وهو هاتف ذكي منخفض التكلفة يقدم العديد من المواصفات والمميزات الجذابة، فهو يقدم كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل وقدرة بطارية تصل ل 5000 مللي أمبير، مع دعم شبكات 5G وتأتي بثلاثة ألوان مختلفة الأسود والأزرق والفضي.

وفيما يلي أفضل ميزات هاتف Honor X8 5G الجديد:

⦁ دعم شبكات 5G.

⦁ يأتي Honor X8 بثلاثة ألوان مختلفة الأسود والأزرق والفضي.

⦁ شاشة كبيرة بطول 6.5 بوصة بدقة HD +، تدعم وضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكتروني.

⦁ معالج Snapdragon 480 plus.

⦁ واجهة Magic UI 4.2 على غرار Android 11.

⦁ يقدم بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

⦁ يدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

⦁ يقدم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل (فتحة عدسة f / 2.0).

⦁ بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفية: الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل + كاميرتان بدقة 2 ميجابيكسل، واحدة ماكرو والأخرى للعمق، مع دعم تقريب رقمي يصل إلى 8x.

⦁ 128 جيجا بايت تخزين و 6 جيجا بايت رام.

⦁ مستشعر بصمة على الجانب.

مواصفات التصميم :

الوزن 194 g السُمك 8.68 mm مستشعر البصمات يوجد على الجهة الجانبية الألوان الأسود والفضي والأزرق مقاومة الماء لا يدعم فتحة السماعة التقليدية يوجد

الشاشة :

النوع LCD القياس 6.5 in الدقة بيكسل 720*1600

الأداء:

المعالج Snapdragon 480 PLUS كوالكوم ثماني النواة ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت نظام التشغيل 11 على غرار أندرويد Magic UI 4.2

الذاكرة التخزينية :

المساحة الداخلية جيجابايت 128 بطاقات الذاكرة الخارجية لا يدعم

الكاميرا :

الكاميرا الخلفية ميجابيكسل 48 كاميرا

(f/2.4)كاميرا ماكرو بفتحة عدسة

(f/2.4) كاميرا للعمق بفتحة عدسة الكاميرا الأمامية f/2.45 ميجابيكسل بفتحة عدسة 8

البطارية :

البطارية ميللي أمبير/ساعة 5000 منفذ الشحن USB-type C سرعة الشحن 22.5 w الشحن اللاسلكي لا يدعم

الشبكة :

5G يدعم wifi يدعم بلوتوث Bluetooth 5.1 NFC يدعم

سعر Honor X8 5G في السعودية :

متاح Honor X8 الآن في المملكة العربية السعودية، بسعر 950 ريال سعودي، لنسخة 128 جيجابايت مساحة تخزينية و6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والفضي.