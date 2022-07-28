مراجعة هاتف POCO F4 5G + السعر والمواصفات

أداء ألعاب قوي وتصميم ممتاز من الميزات التي لاحظناها بعد مراجعة هاتف Poco F4 5G، كما يوفر الهاتف أيضاً توازنًا جيدًا بين المواصفات وسعر البيع، لكن يواجه هذا الهاتف الذكي منافسة شديدة من الشركات أصحاب العلامات التجارية مثل OnePlus و iQoo، حان الوقت لتسليط الضوء حول ما إذا كان هذا الهاتف يستحق الشراء أم لا.

سعر هاتف Poco F4 5G في الهند

يبدأ سعر البيع الرسمي لـهاتف Poco F4 5G من 27999 روبية للهاتف مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت سَعَة التخزين، وسعر 29999 روبية للهاتف مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت للتخزين، وسعر 33999 روبية للهاتف مع 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 غيغابايت من السَّعَة التخزينية، ويتوفر هاتف Poco F4 5G بلونين الأخضر و الأسود القاتم.

تصميم هاتف Poco F4 5G

هاتف Poco F4 5G متميز بفضل ظهره الزجاجي المصنفر وإطاره غير اللامع، الهاتف ثقيل قليلاً حيث يزن حوالي 195 جرامًا وسمك الهاتف 7.7 ملم، إطار الهاتف مسطح لكن الحواف مشطوفة بحيث لا يتعب يدك عند الإمساك به.

توجد أزرار الصوت والطاقة على الجانب الأيمن من الهاتف وهي صعبة الاستخدام بعض الشيء حيث يحتوي زر الطاقة على مستشعر بصمة الإصبع.

شاشة Poco F4 5G هي أحد عوامل الجذب الرئيسية لمستخدمين الوسائط بكثرة على هواتفهم الذكية، الشاشة سُوبر أمولد مقاس 6.67 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم الشاشة تشغيل HDR10 +، بدقة Full HD + وبكثافة بكسل عالية نسبيًا تبلغ 395 بكسل في البوصة، الشاشة مصنوعة من زجاج Corning Gorilla 5 للحماية من الخدوش، يأتي Poco F4 5G مع واقي شاشة (أسكرينه) موضوع مسبقاً.

مواصفات وبرمجيات هاتف Poco F4 5G

يستخدم Poco F4 5G معالج “كوالكوم سناب دراجون”، وهناك أيضًا شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق و Bluetooth و NFC ومجموعة أجهزة الاستشعار المعتادة وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، الهاتف يحتوي أيضاً على غرفة بخار للحفاظ على برودة الهاتف في أثناء اللعب.

يعمل هاتف Poco F4 5G على MIUI 13 (v13.0.3) استنادًا إلى Android 12، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع دعم لشحن سريع سلكي يصل إلى 67 وات، مع وجود واجهة مستخدم سهلة وبسيطة حيث يمكنك تعديل الشاشة دائمًا حسب رغبتك.

الجسم 163.2×76.0x7.7 ملم، 195 جرام؛ واجهة زجاجية (زجاج Gorilla 5)، إطار بلاستيكي، ظهر زجاجي؛ تصنيف IP53 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء الشاشة 6.67 بوصة، AMOLED، HDR10 ، دِقَّة 1080 × 2400 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 20: 9، 395 المعالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G الذاكرة 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام نظام التشغيل / البرنامَج Android 12، MIUI 13 لـ POCO الكاميرا الخلفية (رئيسية): 64 ميجابكسل، ثانية: 8 ميجابكسل، ثالثة: ماكرو: 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 20 ميجابكسل (واسعة) التقاط الفيديو: الكاميرا الخلفية: 4K ،1080p، والكاميرا الأمامية: 1080p. البطارية 4500 مللي أمبير، شحن سريع 67 واط ، 100٪ في 38 دقيقة أخرى قارئ بصمات الأصابع (مثبت على الجانب)، مكبرات صوت ستيريو بتقنية Dolby Atmos.

أداء هاتف Poco F4 5G وعمر البطارية

يعمل هاتف Poco F4 5G جيدًا ولا توجد أي مشكلات في الأداء، مستشعر بصمة الإصبع الموجود في زر الطاقة يمكنك من الاختيار بين اللمس والضغط على زر الطاقة لتنشيط الهاتف، تعمل مِيزة التعرف على الوجه بشكل جيد جدًا ما دام كان هناك إضاءة كافية حولها.

وسائط HDR التي يتم بثها عبر الإنترنت جيدة جداً على شاشة Poco F4 5G والألوان زاهية والسطوع كان أكثر من كافٍ، وكانت مقاطع فيديو HDR عمومًا ممتعة للغاية، ومكبرات الصوت الاستريو عالية جدًا والصوت جيدًا، تم تشغيل الألعاب بشكل جيد جداً على F4 5G.

يمكن لهاتف Poco F4 5G الحفاظ على برودته بشكل جيد حتى بعد 20 دقيقة من اللعب.

عمر البطارية في هاتف Poco F4 5G جيدًا جدا مع الاستخدام المتوسط ​​إلى الخفيف الذي يتضمن القليل من الألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو وتصفح الإنترنت، هاتف F4 5G قادرًا على الاستمرار لأكثر من يوم بقليل، يتم شحن الهاتف بسرعة كبيرة بفضل الشاحن السريع المرفق مع الجهاز.

كاميرات هاتف Poco F4 5G

تأتي الكاميرا الأساسية في Poco F4 5G بدقة 64 ميجابكسل، الكاميرا الثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، يتم التعامل مع الصور السيلفي بواسطة كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، تدعم الكاميرا الخلفية الرئيسية تسجيل الفيديوهات بدقة 4K، لكن الكاميرا الثانية وكاميرا السيلفي مقيدة بـدقة 1080 بكسل.

يعد هاتف Poco F4 5G مصممًا جيدًا ذو مظهر وملمس متميز، إنه يوفر أداء جيد للغاية في الألعاب وعمر بطارية أعلى من المتوسط ​​وشحن سريع وشاشة رائعة جدًا، يقدم هذا الهاتف قيمة أفضل من Xiaomi Mi 11X وهو نفس الجهاز ولكن مع شحن أبطأ.