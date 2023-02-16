تقنية

مراجعة هاتف Oppo Find N2 أفضل جهاز قابل للطي من أوبو بإمكانيات متطورة

إبراهيم حسين عبد الهادي

أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد القابل للطي Oppo Find N2 منذ فترة في الأسواق وجاء الهاتف ببطارية عملاقة تدعم ميزة الشحن السريع ونظام كاميرات عالية الدقة سواء الأمامية أو الخلفية ليصبح منافس هواتف سامسونج الرائدة القابلة للطي، وفيما يلي إليكم مراجعة لمواصفات وسعر ومميزات الهاتف وعيوبه.

مواصفات هاتف Oppo Find N2
إقرأ أيضاً:

“جهاز قابل للطي”.. تسريبات النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Oppo Find N2 Flip قبل إطلاقه رسميًا

Oppo تعلن عن أفضل وأجمل هواتفها Oppo Find N2 Flip المنافس الأقوى لأحدث هواتف العملاق الكوري سامسونج

مواصفات هاتف Oppo Find N2

مواصفات هاتف OPPO Find N2 Flip
مواصفات هاتف OPPO Find N2 Flip
الشاشة
  • حجم الشاشة: 6.8 إنش.
  • جودة العرض: FHD+.
  • معدل التحديث: 120Hz.
  • يحتوي الهاتف على شاشة صغيرة الحجم في الغطاء الخارجي بحجم 3.26 إنش ودقة عرض 382 في 720 بيكسل.
  • تدعم الشاشة 16 مليون لون.
  • نوع الشاشة بعد طي الجهاز: Super AMOLED وحجمها 1.9 بوصة ودقة العرض 260×512 بكسل.
الكاميرات
  • الكاميرا الخلفية مزدوجة:
    • الأولى دقتها 50 ميجا بيكسل.
    • الكاميرا الثانية دقتها 8 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل.
 المعالج والتخزين
  • نوع المعالج Dimensity 9000 Plus.
  • مساحة ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجا بايت رام.
  • مساحة ذاكرة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت.
البطارية
  • سعة البطارية: 4300 ملي امبير.
  • نوع البطارية: ليثيوم بو.
  • تدعم بطارية الجهاز الشحن السريع بقوة 44 واط.
خواص الأمان والحماية
  • مستشعر بصمة الإصبع
  • بصمة الوجه.
  • نمط الشاشة.
  • الرقم السري.
  • كلمة السر.
نظام التشغيل
  •  أندرويد 12.
قد يهمك:

مزايا التحديث الأخير لأجهزة شركة Apple وطريقة الحصول عليه

مواصفات Xiaomi Poco X5 Pro وسعره مع توضيح مميزاته وعيوبه

مميزات هاتف Oppo Find N2

مواصفات هاتف OPPO Find N2 Flip
مميزات هاتف OPPO Find N2 Flip
  • يعمل على بطارية عملاقة تجعل الهاتف يعمل طوال اليوم بعد شحنه.
  • تم زيادة سرعة استجابة البصمة المدمجة.
  • تصميم الجهاز مميز ومختلف وهو قابل للطي.
  • يحتوي على كاميرات عالية الدقة في تصوير الفيديو والصور وتدعم تقريب الميكروسكوب.
  • يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع والخامس والثالث والثاني.

عيوب هاتف Oppo Find N2

عيوب هاتف Oppo Find N2
عيوب هاتف Oppo Find N2

على الرغم من المميزات السابقة إلا أنه وُجد به بعض العيوب مثل:

  • سعرا الجهاز مرتفع ولا يناسب الطبقات المتوسطة.
  • لا يدعم الهاتف تصوير الفيديو بجودة 4K.
  • المعالج الذي يعمل عليه الجهاز ليس قوي كما هو متوقع.
  • تم تزويده بخاصية الصوت مونو العادي وليست استريو.

قد يهمك: “منافس هواواي وأوبو”.. مواصفات هاتف galaxy z flip 4 القابل للطي من سامسونج

سعر هاتف Oppo Find N2

هاتف Oppo Find N2
سعر هاتف Oppo Find N2
  • السعر العالمي للهاتف 850 دولار أمريكي.
  • سعر هاتف Oppo Find N2 في مصر يصل إلى 20900 جنيه مصري.
Avatar of إبراهيم حسين عبد الهادي
إبراهيم حسين عبد الهادي

محرر وكاتب في موقع نجوم مصرية، اهتم بالكتابة في عدة مجالات منها أخبار السعودية، أخبار تقنيه، الأخبار الرياضه وعدة مجالات اخرى.

اترك تعليقاً