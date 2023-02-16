مراجعة هاتف Oppo Find N2 أفضل جهاز قابل للطي من أوبو بإمكانيات متطورة
أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد القابل للطي Oppo Find N2 منذ فترة في الأسواق وجاء الهاتف ببطارية عملاقة تدعم ميزة الشحن السريع ونظام كاميرات عالية الدقة سواء الأمامية أو الخلفية ليصبح منافس هواتف سامسونج الرائدة القابلة للطي، وفيما يلي إليكم مراجعة لمواصفات وسعر ومميزات الهاتف وعيوبه.
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مواصفات هاتف Oppo Find N2
|الشاشة
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|الكاميرات
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|المعالج والتخزين
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|البطارية
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|خواص الأمان والحماية
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|نظام التشغيل
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مميزات هاتف Oppo Find N2
- يعمل على بطارية عملاقة تجعل الهاتف يعمل طوال اليوم بعد شحنه.
- تم زيادة سرعة استجابة البصمة المدمجة.
- تصميم الجهاز مميز ومختلف وهو قابل للطي.
- يحتوي على كاميرات عالية الدقة في تصوير الفيديو والصور وتدعم تقريب الميكروسكوب.
- يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع والخامس والثالث والثاني.
عيوب هاتف Oppo Find N2
على الرغم من المميزات السابقة إلا أنه وُجد به بعض العيوب مثل:
- سعرا الجهاز مرتفع ولا يناسب الطبقات المتوسطة.
- لا يدعم الهاتف تصوير الفيديو بجودة 4K.
- المعالج الذي يعمل عليه الجهاز ليس قوي كما هو متوقع.
- تم تزويده بخاصية الصوت مونو العادي وليست استريو.
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سعر هاتف Oppo Find N2
- السعر العالمي للهاتف 850 دولار أمريكي.
- سعر هاتف Oppo Find N2 في مصر يصل إلى 20900 جنيه مصري.