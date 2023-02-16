مراجعة هاتف Oppo Find N2 أفضل جهاز قابل للطي من أوبو بإمكانيات متطورة

أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد القابل للطي Oppo Find N2 منذ فترة في الأسواق وجاء الهاتف ببطارية عملاقة تدعم ميزة الشحن السريع ونظام كاميرات عالية الدقة سواء الأمامية أو الخلفية ليصبح منافس هواتف سامسونج الرائدة القابلة للطي، وفيما يلي إليكم مراجعة لمواصفات وسعر ومميزات الهاتف وعيوبه.

مواصفات هاتف Oppo Find N2

الشاشة حجم الشاشة: 6.8 إنش.

جودة العرض: FHD+.

معدل التحديث: 120Hz.

يحتوي الهاتف على شاشة صغيرة الحجم في الغطاء الخارجي بحجم 3.26 إنش ودقة عرض 382 في 720 بيكسل.

تدعم الشاشة 16 مليون لون.

نوع الشاشة بعد طي الجهاز: Super AMOLED وحجمها 1.9 بوصة ودقة العرض 260×512 بكسل. الكاميرات الكاميرا الخلفية مزدوجة: الأولى دقتها 50 ميجا بيكسل. الكاميرا الثانية دقتها 8 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل. المعالج والتخزين نوع المعالج Dimensity 9000 Plus.

مساحة ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجا بايت رام.

مساحة ذاكرة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت. البطارية سعة البطارية: 4300 ملي امبير.

4300 ملي امبير. نوع البطارية : ليثيوم بو.

: ليثيوم بو. تدعم بطارية الجهاز الشحن السريع بقوة 44 واط. خواص الأمان والحماية مستشعر بصمة الإصبع

بصمة الوجه.

نمط الشاشة.

الرقم السري.

كلمة السر. نظام التشغيل أندرويد 12.

مميزات هاتف Oppo Find N2

يعمل على بطارية عملاقة تجعل الهاتف يعمل طوال اليوم بعد شحنه.

تم زيادة سرعة استجابة البصمة المدمجة.

تصميم الجهاز مميز ومختلف وهو قابل للطي.

يحتوي على كاميرات عالية الدقة في تصوير الفيديو والصور وتدعم تقريب الميكروسكوب.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع والخامس والثالث والثاني.

عيوب هاتف Oppo Find N2

على الرغم من المميزات السابقة إلا أنه وُجد به بعض العيوب مثل:

سعرا الجهاز مرتفع ولا يناسب الطبقات المتوسطة.

لا يدعم الهاتف تصوير الفيديو بجودة 4K.

المعالج الذي يعمل عليه الجهاز ليس قوي كما هو متوقع.

تم تزويده بخاصية الصوت مونو العادي وليست استريو.

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سعر هاتف Oppo Find N2