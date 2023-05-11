مراجعة هاتف OPPO A98 5G جهاز يدعم الجيل الخامس بتصميم فريد ومواصفات ممتازة
هاتف OPPO A98 5G هو هاتف ذكي جديد يعتمد على تقنيات الاتصال الخلوية الجيل الخامس 5G، ويأتي بعدد كبير من الميزات والمواصفات التي من شأنها جعله مثالياً للمستخدمين الذين يحتاجون للتواصل والعمل على أجهزتهم المحمولة بسرعة عالية وكفاءة ممتازة.
مواصفات هاتف A98 5G
|الشاشة
|يأتي هاتف OPPO A98 5G بشاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.43 بوصة، ودقة عرض 2400 × 1080 بكسل، ما يمنح مستخدميه تجربة مشاهدة رائعة وصورًا واضحة وحية، ويأتي الهاتف أيضًا بنظام التشغيل Android 11.
|الذاكرة
|مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، سيكون الهاتف قادرا على تخزين الكثير من الصور والفيديوهات والملفات الأخرى، ويمنح الهاتف ميزات تقنية التعرف على البصمات، وشحن سريع وطراز شحن منفصل، ومنفذ USB-C، والعديد من المزايا الأخرى التي يتطلع إليها المستخدمون في الهواتف الذكية الحديثة.
|الكاميرات
|كما أن هاتف OPPO A98 5G مزود بكاميرات رائعة، حيث يأتي بكاميرا خلفية رباعية تضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ما يعني أن المستخدمين سيحصلون على صور سلسة وواضحة في كل مرة يقومون فيها بالتقاط الصور.
|البطارية
|أخيرًا، يأتي هاتف OPPO A98 5G ببطارية سعة 4310 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 30 واط، حيث يمكن للبطارية توفير طاقة كافية لساعات من الاستخدام المستمر، ويتميز الهاتف بنظام صوتي عالي الجودة، ودعم لشبكات Wi-Fi وBluetooth، وغير ذلك الكثير من المزايا الهامة التي يقدمها هذا الهاتف للمستخدمين الذين يريدون الاستمتاع بتجربة هاتف ذكي مثالي وتقنياً متقدماً.
|المعالج
|ويأتي الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 900 5G، مما يجعله سريعاً وفعالاً في الأداء ويتميز بالكفاءة.
مميزات هاتف OPPO A98 5G
- يأتي الهاتف بتقنية الاتصال الخلوي الجيل الخامس 5G، مما يجعله سريعاً في التصفح والتحميل عبر الإنترنت وتحسين تجربة الألعاب والفيديوهات.
- يأتي بشاشة AMOLED كبيرة بجودة عرض عالية، مما يجعله مناسباً لمشاهدة الأفلام والألعاب والتطبيقات.
- يعمل بنظام التشغيل Android 11 مع واجهة ColorOS 11.1، ويتمتع بقدر عالٍ من الأمان والخصوصية.
- معالج MediaTek Dimensity 900 5G يوفر سرعة عالية في الأداء والاستجابة السريعة للتطبيقات.
- يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مما يجعله قادراً على تخزين الكثير من البيانات والملفات.
- يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية وكاميرا أمامية بدقة عالية، مما يجعله قادراً على التقاط صور وفيديوهات رائعة.
- يأتي الهاتف ببطارية سعة 4310 مللي أمبير، وهذا يوفر شحن سريع وطويل الأمد، مما يعني أن المستخدمين لن يحتاجوا إلى شحن الهاتف كثيراً.
عيوب هاتف OPPO A98 5G
- يأتي الهاتف بشحن سريع بقدرة 30 واط فقط، وهذا يمكن أن يكون أقل من بعض منافسيه.
- قد يجد البعض أن الواجهة ليست بسيطة جداً أو سهلة في الاستخدام.
- قد يكون الهاتف ثقيلاً بعض الشيء مقارنةً بالهواتف الأخرى في نفس الفئة.