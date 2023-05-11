مراجعة هاتف OPPO A98 5G جهاز يدعم الجيل الخامس بتصميم فريد ومواصفات ممتازة

الشاشة يأتي هاتف OPPO A98 5G بشاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.43 بوصة، ودقة عرض 2400 × 1080 بكسل، ما يمنح مستخدميه تجربة مشاهدة رائعة وصورًا واضحة وحية، ويأتي الهاتف أيضًا بنظام التشغيل Android 11.

الذاكرة مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، سيكون الهاتف قادرا على تخزين الكثير من الصور والفيديوهات والملفات الأخرى، ويمنح الهاتف ميزات تقنية التعرف على البصمات، وشحن سريع وطراز شحن منفصل، ومنفذ USB-C، والعديد من المزايا الأخرى التي يتطلع إليها المستخدمون في الهواتف الذكية الحديثة.

الكاميرات كما أن هاتف OPPO A98 5G مزود بكاميرات رائعة، حيث يأتي بكاميرا خلفية رباعية تضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ما يعني أن المستخدمين سيحصلون على صور سلسة وواضحة في كل مرة يقومون فيها بالتقاط الصور.

البطارية أخيرًا، يأتي هاتف OPPO A98 5G ببطارية سعة 4310 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 30 واط، حيث يمكن للبطارية توفير طاقة كافية لساعات من الاستخدام المستمر، ويتميز الهاتف بنظام صوتي عالي الجودة، ودعم لشبكات Wi-Fi وBluetooth، وغير ذلك الكثير من المزايا الهامة التي يقدمها هذا الهاتف للمستخدمين الذين يريدون الاستمتاع بتجربة هاتف ذكي مثالي وتقنياً متقدماً.