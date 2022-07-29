مراجعة هاتف Nothing Phone 1: السعر والمواصفات

بعد انتظار طويل حان الوقت لإلقاء نظرة طويلة ومراجعة هاتف Nothing Phone 1 لنرى هل كل هذا الضجيج حول الهاتف كان مبالغاً فيه؟ قد لا يتمتع الهاتف 1 بالمواصفات الفائقة التي يحب بعض المنافسين التباهي بها، هناك بعض مكامن الخلل سوف نستكشفها في هذه المراجعة.

سعر هاتف Nothing Phone 1 في الهند

تبدأ أسعار هاتف Nothing Phone 1 في الهند من 32999 روبية حوالي (420 دولار) للهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سَعَة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، وسعر 35999 روبية حوالي (450 دولار) للهاتف مع سَعَة التخزين (256 جيجابايت) ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سَعَة 8 جيجابايت، وسعر 38999 روبية حوالي (490 دولار) للهاتف مع 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 غيغابايت من السَّعَة التخزينية، تبدو هذه الأسعار جيدة بالنسبة لنوع الميزات والمواصفات المعروضة ولكن ضع في اعتبارك أن الهاتف 1 لا يأتي مع شاحن أو علبة وهي ملحقات توفرها معظم المنافسين.

يُباع شاحن Nothing 45W بشكل منفصل بـ 1499 روبية حوالي (20 دولار) والجراب الشفاف يكلف الشيء نفسه، سعر الشاحن ليس سيئًا لكن إذا أضفت تكلفته الشاحن والجراب فإن الهاتف 1 يبدأ فعلاً بسعر 34500 (435 دولار)، الهاتف متوفر باللون الأبيض والأسود.

مراجعة تصميم هاتف Nothing Phone 1

هاتف Nothing Phone 1 مريح جداً ويبدو وكأنه iPhone 12 أو iPhone 13، الجوانب مسطحة تمامًا، الأمامية والخلفية تبدو صناعية للغاية خاصة بالنسبة للنوع الأسود.

الشاشة بها واقي (اسكرينه) مثبت مسبقاً، لاحظنا في المراجعة وجود مشكلة اللون الأخضر على الشاشة وهذا ليس مظهراً جيداً لشركة تطلق أول هاتف ذكي لها، الهاتف يجد صعوبة في الانتقال من اللون الأسود إلى الرمادي الداكن عند السطوع المنخفض وهذا واضح تمامًا على الهاتف 1.

مراجعة هاتف Poco F4 5G: السعر والمواصفات

مراجعة مواصفات وبرامج هاتف Nothing Phone 1

يتنافس هاتف Nothing Phone 1 في سوق مليئة بالهواتف التي تحتوي على معالج Qualcomm، إنه يوفر مستوى لائقًا وهو فعال إلى حد ما في استهلاك الطاقة.

يشمل هاتف Nothing Phone 1 بعض ميزات الأجهزة الأخرى مثل تصنيف IP53 الخاص به لمقاومة الغبار والماء، ومكبرات الصوت الاستريو، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، والشحن اللاسلكي وتساعد هذه المِيزة فعلًا الهاتف 1 على التميز لأنه الهاتف الذكي الوحيد من الجيل الحالي الذي يمتلك هذه المِيزة، يحتوي الهاتف 1 على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي حتى 33 وات، والشحن اللاسلكي 15 وات Qi، والشحن اللاسلكي العكسي 5 وات، يدعم الهاتف 1 ما يصل إلى 12 نطاقًا 5G و Wi-Fi 6 مزدوج النطاق و Bluetooth 5.2 و NFC ومجموعة أجهزة الاستشعار المعتادة.

لا يوجد نظام تشغيل على الهاتف 1 يعتمد على Android 12، وقد وعدت الشركة بثلاث سنوات صحية من تحديثات Android وأربع سنوات من التحديثات الأمنية، تطبيق الكاميرا مستوحى من نظام التشغيل iOS.

يوجد قسم “الميزات التجريبية” في تطبيق “الإعدادات” الذي يحتوي حاليًا على مِيزة “الاتصال بـ Tesla” فقط. من المفترض أن يتيح لك ذلك التحكم في الوظائف المختلفة لسيارة Tesla دون الحاجة فعليًا إلى تثبيت تطبيق Tesla.

مراجعة أداء هاتف Nothing Phone 1 وعمر البطارية

بصرف النظر عن هذه الأخطاء البرمجية الأولية، كان الأداء العام لـهاتف Nothing Phone 1 جيدًا جدًا، لا توجد أي مشكلات مع المكالمات أو التنبيهات أو وضوح العرض في الهواء الطلق، ثم أن معدل التحديث البالغ 120 هرتز يجعل كل شيء يبدو سهلاً، بدت مقاطع فيديو HDR على YouTube جيدة، السماعات صوتها مرتفع ولائق، لكن السماعة السفلية أقوى من سماعة الأذن، لذا فإنّ تأثير ستريو ليس متوازنًا للغاية.

تعمل الألعاب الأكثر تنافسية مثل Apex Legends و Call of Duty أيضًا بشكل جيد للغاية مع استجابة جيدة للمس.

بالنسبة لعمر البطارية كافح Nothing Phone 1 مع استخدام الألعاب والكاميرا انخفض عمر البطارية قليلاً ولكن يمكنك الحصول على ما يقرب من يوم كامل من الاستخدام.

أسرع ما يمكن أن يشحنه هاتف Nothing Phone 1 هو 33 واط، وهو بطيء بسبب قدرة الهاتف على الشحن عند 80 واط حتى 120 واط، يمكنك شراء شاحن Nothing’s 45W أو كان لديك شاحن USB-PD متوافق فسوف يكون قادرًا على توصيل شحن البطارية إلى 65 بالمائة في نصف ساعة، يمكن أيضًا شحن الهاتف لاسلكيًا باستخدام أي شاحن لاسلكي Qi.

مراجعة كاميرات هاتف Nothing Phone 1

يحتوي هاتف Nothing Phone 1 على كاميرا أساسية جيدة وكاميرا ثانوية جيدة ومستشعر Sony IMX766 الذي تبلغ دقته 50 ميجابكسل للكاميرا الأساسية، تتميز الكاميرا الثانية أيضًا بدقة تبلغ 50 ميجابكسل ولكنها تستند إلى مستشعر Samsung JN1، تستخدم كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل مستشعر Sony IMX471 وهو مناسب في وجود إضاءة كافية.

يتميز تطبيق الكاميرا على الهاتف Nothing Phone 1 بتصميم بسيط لأنه يشبه إلى حد بعيد تطبيق كاميرا iOS، هناك بعض العناصر المفيدة مثل Timelapse و Panorama و Expert، بالإضافة إلى العناصر الأساسية مثل Portrait و Slow-mo، لا يوجد وضع تصوير ليلي منفصل، يمكنك النقر فوق رمز الهلال في شاشة تحديد المنظر إذا كنت في حاجة إليها عند التقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو، بما في ذلك صور السيلفي.

كانت الألوان من الكاميرا الأساسية في استخدام Nothing Phone 1 جيدة جداً، كانت لقطات المناظر الطبيعية التي تم التقاطها في ضوء النهار تحتوي على قدر كبير من التفاصيل والألوان ذات نَغْمَة دافئة ممتعة، تتميز الصور المقربة بتفاصيل ممتازة إلى جانب ألوان غنية ونابضة بالحياة، يميل اللون الأحمر والأخضر إلى أن يكونا قويين جدًا في بعض الأحيان.

الكاميرا الأمامية تعمل بشكل متوسط ​​لالتقاط صور سيلفي في ضوء النهار كانت درجات لون البَشَرَة لائقة، لكن الصور ذات الإضاءة المنخفضة كانت رديئة للغاية.

يمكن لـهاتف Nothing Phone 1 التقاط الفيديو بجودة 4K باستخدام الكاميرات الأساسية والكاميرا الثانية، بينما تقتصر كاميرا الصور الشخصية على 1080 بكسل. الشيء الغريب هو أن الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة الكاميرا الرئيسية لا يبدو أنه مستقر بصريًا عند التصوير بدقة 4K أو حتى 1080 بكسل.

تدعم الكاميرا الثانية أيضًا تسجيل الفيديو بدقة 4K ولكن الجودة أضعف بشكل ملحوظ. شيء آخر مفقود هو القدرة على التبديل بين الكاميرتين الخلفيتين خلال التسجيل بأي دِقَّة.

مميزات هاتف Nothing Phone 1

بالرغم من وجود كل هذا الضجيج حول الهاتف لكن بعد مراجعة هاتف Nothing Phone 1 وجدنا لدينا هاتف ذكي أعلى من المتوسط ​​يمكنه تقديم ميزات فريدة كافية للتميز، الشحن اللاسلكي هو السمة المميزة للهاتف، التي لم تنجح أي عروض أخرى في هذا القطاع في كسرها.

جودة التصميم الممتازة والشاشة النابضة بالحياة والكاميرا الأساسية الجيدة وتجربة Android النظيفة، أضواء الصور الرمزية أداة تمييز جيدة.