مراجعة| مواصفات وسعر هاتف Honor 9C

بواسطة نعيم الشامي

جاء هاتف Honor 9C حاملاً مواصفات متواضعة كونه من الفئة الاقتصادية حيث أن الهاتف يعطي قيمة مقابل سعره البالغ 180 دولار أمريكي ويأتي الهاتف بالألوان الأزرق والأسود ويبلغ طوله 159.8 مم وعرضه 76.1 مم وسُمكه 8.1 مم فيما جاء وزنه حوالي 175جرام وصُنع إطاره الجانبي وظهره من البلاستيك.

سعر مراجعة مواصفات وسعر هاتف Honor 9C في السعوية

مواصفات هاتف Honor 9C

  • نظام التشغيل 10 ولكن لا يقدم جوجل.
  • يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.
  • يدعم شريحتي اتصال من نوع نانوسيم.
  • كثافة البيكسلات في الشاشة 268 بيكسل في كل انش.
  • تحتوي علبة الهاتف على سماعات وشاحن ودبوس لإخراج الشرائح.
  • من أهم مميزات الكاميرا التركيز التلقائي والتقاط الصور بزاوية واسعة وتصوير الفيديو بالحركة البطيئة.
سعر Honor 9C في الامارات
Honor 9C
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الشاشة في هاتف Honor 9C  – هونر سي9
نوعها IPS LCD
حجمها 6.38 انش
دقتها 1560×720بكسل FHD
كثافة البيكسلات فيها 266 بكسل في كل إنش
أبعادها 20.9
نسبة الشاشة 82.3%
أرخص هواتف هونر
هاتف من الفئة الاقتصادية Honor 9C

المعالج ومعدات في هاتف Honor 9C
نوعه Kirin 710A
المعمارية 12 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة Mali-G51
الرامات 4  GB
ذاكرة التخزين الداخلية 64 GB
الذاكرة الخارجية يدعم
نظام التشغيل اندرويد 10
مواصفات Honor 9C في السعودية
Honor 9C

الكاميرات في هاتف Honor 9C
الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 48 MP
الكاميرا (2) 8 MP
الكاميرا (3) 2 MP
الفلاش مدعوم
الكاميرا الأمامية 8 MP
مواصفات Honor 9C في الامارات
Honor 9C

البطارية في هاتف Honor 9C
الشحن بقدرة 10 واط
نوعها ليثيوم بو
سعتها 4000 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

سعر هاتف Honor 9C في السعودية
سعره في السعودية 675 ريال
سعره في مصر 2800 جنيه
سعره في الامارات 663 درهم
سعره في المغرب 1700 درهم
سعره في أنحاء العالم 180 دولار أمريكي
مواصفات وسعر Honor 9C في المغرب
مواصفات وسعر Honor 9C في المغرب
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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.


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