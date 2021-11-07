مراجعة| مواصفات وسعر هاتف Honor 9C
جاء هاتف Honor 9C حاملاً مواصفات متواضعة كونه من الفئة الاقتصادية حيث أن الهاتف يعطي قيمة مقابل سعره البالغ 180 دولار أمريكي ويأتي الهاتف بالألوان الأزرق والأسود ويبلغ طوله 159.8 مم وعرضه 76.1 مم وسُمكه 8.1 مم فيما جاء وزنه حوالي 175جرام وصُنع إطاره الجانبي وظهره من البلاستيك.
مواصفات هاتف Honor 9C
- نظام التشغيل 10 ولكن لا يقدم جوجل.
- يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.
- يدعم شريحتي اتصال من نوع نانوسيم.
- كثافة البيكسلات في الشاشة 268 بيكسل في كل انش.
- تحتوي علبة الهاتف على سماعات وشاحن ودبوس لإخراج الشرائح.
- من أهم مميزات الكاميرا التركيز التلقائي والتقاط الصور بزاوية واسعة وتصوير الفيديو بالحركة البطيئة.
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الشاشة في هاتف Honor 9C – هونر سي9
|نوعها
|IPS LCD
|حجمها
|6.38 انش
|دقتها
|1560×720بكسل FHD
|كثافة البيكسلات فيها
|266 بكسل في كل إنش
|أبعادها
|20.9
|نسبة الشاشة
|82.3%
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المعالج ومعدات في هاتف Honor 9C
|نوعه
|Kirin 710A
|المعمارية
|12 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|Mali-G51
|الرامات
|4 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|64 GB
|الذاكرة الخارجية
|يدعم
|نظام التشغيل
|اندرويد 10
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الكاميرات في هاتف Honor 9C
|الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية
|48 MP
|الكاميرا (2)
|8 MP
|الكاميرا (3)
|2 MP
|الفلاش
|مدعوم
|الكاميرا الأمامية
|8 MP
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البطارية في هاتف Honor 9C
|الشحن
|بقدرة 10 واط
|نوعها
|ليثيوم بو
|سعتها
|4000 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر هاتف Honor 9C في السعودية
|سعره في السعودية
|675 ريال
|سعره في مصر
|2800 جنيه
|سعره في الامارات
|663 درهم
|سعره في المغرب
|1700 درهم
|سعره في أنحاء العالم 180 دولار أمريكي