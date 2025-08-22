مراجعة عملاق الفئة الاقتصادية Samsung Galaxy A17 بعد توفره رسمياً في الأسواق

تقنية

أحمد محمد عبد الشافي

تعد فئة A من سامسونج هي الفئة الاقتصادية الأكثر مبيعاً في العالم العربي لما تقدمه من سعر منافس مقابل مميزات ممتازة، واليوم نقدم لكم مواصفات هاتف Samsung Galaxy A17 5G مع مراجعة كاملة للميزات والعيوب بالإضافة للسعر الرسمي، على الرغم من ذلك لم تحدث ترقية كبيرة في المواصفات عن العام السابق ولكن هناك تحسينات لا شك.

مواصفات الهاتف

الشبكةGSM / HSPA / LTE / 5G
الأبعاد164.4 x 77.9 x 7.5 mm
الوزن192 g
الحمايةمقاوم للغبار والماء بمعيارية IP54
نوع الشاشةSuper AMOLED, 90Hz, 800 nits
حجم الشاشة6.7 inches
دقة الشاشة1080 x 2340 pixels
حماية الشاشةحماية من الزجاج الأمام ومن الخلف مع فريم من الالومنيوم
نظام التشغيلAndroid 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7
المعالجExynos 1330 (5 nm)
معالج الرسومياتIMali-G68 MP2
كارت ميمورييدعم كرت ميموري
مساحة داخلية128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM
الكاميرا الخلفيةالأولى 50 ميجا وايد

الثانية 5 ميجا بيريسكوب

الثالثة 2 ميجا التراوايد

الكاميرا الأمامية13 MP, f/2.0
جودة الفيديوالكاميرا الخلفية تدعم تصوير حتي 1080p@30fps

الكاميرا الأمامية تدعم تصوير حتى 1080p@30fps

مميزات أخرىلا يدعم مدخل 3.5 مل

لا يدعم الراديو

يدعم تقنية NFC

USB type-c 3.1

السينسوريدعم البصمه Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum
البطاريةسعة البطارية 5000 mAh مللي أمبير
سرعة الشحن25W wired
مميزات إضافية

تم تجهيز Galaxy A17 5G الجديد الآن بحماية Gorilla Glass Victus في المقدمة وألياف زجاجية في الخلف. وقد سمحت المواد الجديدة لشركة سامسونج بتنحيف الهاتف قليلاً وحلق بضعة جرامات أيضاً، تظل الكاميرا كما هي نفسها إلى حد كبير، وكذلك البطارية، لا يزال 5,000 مللي أمبير في الساعة مع شحن 25 واط.

