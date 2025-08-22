مراجعة عملاق الفئة الاقتصادية Samsung Galaxy A17 بعد توفره رسمياً في الأسواق

تعد فئة A من سامسونج هي الفئة الاقتصادية الأكثر مبيعاً في العالم العربي لما تقدمه من سعر منافس مقابل مميزات ممتازة، واليوم نقدم لكم مواصفات هاتف Samsung Galaxy A17 5G مع مراجعة كاملة للميزات والعيوب بالإضافة للسعر الرسمي، على الرغم من ذلك لم تحدث ترقية كبيرة في المواصفات عن العام السابق ولكن هناك تحسينات لا شك.

مواصفات الهاتف

الشبكة GSM / HSPA / LTE / 5G الأبعاد 164.4 x 77.9 x 7.5 mm الوزن 192 g الحماية مقاوم للغبار والماء بمعيارية IP54 نوع الشاشة Super AMOLED, 90Hz, 800 nits حجم الشاشة 6.7 inches دقة الشاشة 1080 x 2340 pixels حماية الشاشة حماية من الزجاج الأمام ومن الخلف مع فريم من الالومنيوم نظام التشغيل Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 المعالج Exynos 1330 (5 nm) معالج الرسوميات IMali-G68 MP2 كارت ميموري يدعم كرت ميموري مساحة داخلية 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM الكاميرا الخلفية الأولى 50 ميجا وايد الثانية 5 ميجا بيريسكوب الثالثة 2 ميجا التراوايد الكاميرا الأمامية 13 MP, f/2.0 جودة الفيديو الكاميرا الخلفية تدعم تصوير حتي 1080p@30fps الكاميرا الأمامية تدعم تصوير حتى 1080p@30fps مميزات أخرى لا يدعم مدخل 3.5 مل لا يدعم الراديو يدعم تقنية NFC USB type-c 3.1 السينسور يدعم البصمه Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum البطارية سعة البطارية 5000 mAh مللي أمبير سرعة الشحن 25W wired

مميزات إضافية

تم تجهيز Galaxy A17 5G الجديد الآن بحماية Gorilla Glass Victus في المقدمة وألياف زجاجية في الخلف. وقد سمحت المواد الجديدة لشركة سامسونج بتنحيف الهاتف قليلاً وحلق بضعة جرامات أيضاً، تظل الكاميرا كما هي نفسها إلى حد كبير، وكذلك البطارية، لا يزال 5,000 مللي أمبير في الساعة مع شحن 25 واط.