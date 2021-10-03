مراجعة شاومي ريدمي نوت 8 برو Xiaomi Redmi Note

أعلنت شركة شاومي الصينية، عن مواصفات هاتفها الجديد ريدمي نوت 8 Xiaomi Redmi Note 8، بعدما حقق الجهاز العادي ريدمي 8 مبيعات ضخمة في العالم لأكثر من 25 مليون نسخة، وذلك بسبب مميزات الهاتف ومواصفاته العالية بعد تطوير المعالج وتلبية الكثير من الرغبات التي يتمناها المستخدمون ليكون جديرا بالثقة العالية، خاصة وأن سعر يتناسب مع الإمكانيات التي يتواجد بها الجهاز مقارنة بالفئة السعرية في الهواتف الأخرى، وفي التقرير التالي نتعرف على مواصفات Xiaomi Redmi Note 8 ريدمي نوت 8، وأبرز المميزات وسعر الجهاز في السوق المصري وعيوب الجهاز وغيرها من المعلومات.

مواصفات ريدمي نوت برو

يأتي جهاز ريدمي نوت 8 الجديد من شركة شاومي بالعديد من المواصفات والتي جاءت على النحو التالي:

يدعم الهاتف تشغيل شريحتين اتصال من نوع نانو سايم كما يدعم الراديو أف ام.

ذاكرة الهاتف الصلبة 64 أو128 جيجا بايت مع وجود ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت من نوع LPDDR4X ، ويمكن زيادة المساحة التخزينية حتى 256 جيجا بايت عبر كارت ميموري.

أبعاد الهاتف نحو 158.3×75.3×8.4 والوزن يصل 190 جرام.

الخامات المستخدمة في التصنيع متينة وذات جودة وله ظهر من زجاج وإطار من البلاستيك.

شاشة الهاتف بشكل النونش وعلي هيئة Dot Drop ومساحتها 6.3 إنش وجودتها 1080×2340 بكسل، وبها طبقة حماية من الكسر والخدش وتدعم أبعاد العرص بنسبة 9: 19.5 للتناسب مع لعب الألعاب ومشاهدة الفيديوهات.

معالج الهاتف يأتي من نوع Helio G85 بتكنولوجيا الـ 12 نانو، بالإضافة لمعالج رسومي نفس الموجود في ريد مي نوت 9.

كاميرا الهاتف الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.0 ، وكاميرل خلفية رباعية، الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.8 والثانية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل والثالثة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل والرابعة عزل بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة لفلاش أحادي من نوع ليد.

يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء كما يدعم تحديد الموقع الجغرافي وأنظمة الملاحة بالإضافة إلى وجود منفذ ال. 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

كما يدعم خاصية الانفرا ريد للتحكم في الأجهزة الكهربائية عن بعد وبه مستشعر بصمة بخصاية الفيس انلوك.

بطارية الهاتف بسعة 4000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ويتوافر بثلاث ألوان الأسود والأزرق والأبيض.

عيوب هاتف Xiaomi Redmi Note 8

هناك بعض العيوب التي اشتكى منها مستخدمو جهاز ريدمي نوت 8 الجديد والتي جاءت على النحو التالي :

لا تحتوي علبة الجهاز على سماعات الأذن كما أن الكاميرا الأمامية للجهاز لم تحقق الأداء الأفضل مقارنة بنفس الفئة السعرية.

لا يدعم الجهاز التصوير بجودة 4K بعكس الجهاز ريدمي 8 العادي.

كاميرا الهاتف الخلفية بارز عن ظهر الجهاز والتي تعرضها للكسر والخدش بكل سهولة.

يشتكي الكثير من المستخدمين من ضعف شبكة الاتصال، ولا يدعم الهاتف خاصة عمل نسختين من برامج التواصل Dual Apps.

لم يتغير الجهاز الجديد بشكل جزري عن جهاز ريدمي 8 العادي بخلاف نظام التشغيل والمعالج والشاحن السريع.

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 8

يأتي سعر جهاز ريدمي نوت 8 في الأسواق المصرية النسخة ذات الـ 64 جيجا مع 4 رام بسعر يصل إلى 220 جنيه، أما النسخة 128 جيجا مع الـ 4 جيجا رام يأتي بسعر 2850 جنيه.