تقنية

مراجعة شاشة Xiaomi Curved Monitor 30: تفاصيل أداء ومميزات هذه الشاشة المنحنية لألعاب الفيديو

آية الخضر

أطلقت شاومي شاشتها الجديدة Xiaomi Curved Monitor 30 المخصصة لتشغيل ألعاب الفيديو في الأسواق العالمية،تم الكشف عن هذه الشاشة لأول مرة العام الماضي في السوق الصينية والآن تصل إلى المزيد من الأسواق العالمية، مما يتيح لعشاق الألعاب فرصة الاستفادة من مواصفاتها المتقدمة لتحسين تجربة الألعاب.

- صورة 6 - مراجعة شاشة Xiaomi Curved Monitor 30: تفاصيل أداء ومميزات هذه الشاشة المنحنية لألعاب الفيديو

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مواصفات شاشة Xiaomi Curved Monitor 30

  • الشاشة بحجم 30 إنشًا مع حواف نحيفة تمنحها مظهرًا عصريًا.
  • تأتي بأبعاد 21:9 مع دقة تصل إلى 2560 × 1080 بكسل.
  • تتميز بمعدل تحديث يصل إلى 200 هرتز لتوفير تجربة لعب سلسة.
  • تمتاز بدرجة انحناء قدرها 1800R لزيادة الغمر في الألعاب.
  • سطوع يصل إلى 300 شمعة وزمن استجابة قصير يبلغ 4 ميلي ثانية.
  • تدعم تقنية AMD FreeSync Premium لعرض الصور بانسيابية.
  • تأتي مع خاصية التعتيم “DC Dimming” لتقليل إجهاد العين.
  • حازت على ترخيص TUV Rheinland لتقليل انبعاث الضوء الأزرق.
  • تضم منافذ DisplayPort و HDMI 2.1 و HDMI 1.4.
  • تدعم وضع صورة في صورة وتقسيم الشاشة عند توصيلها بمصدرين مختلفين.

- صورة 1 - مراجعة شاشة Xiaomi Curved Monitor 30: تفاصيل أداء ومميزات هذه الشاشة المنحنية لألعاب الفيديو

- صورة 2 - مراجعة شاشة Xiaomi Curved Monitor 30: تفاصيل أداء ومميزات هذه الشاشة المنحنية لألعاب الفيديو

- صورة 3 - مراجعة شاشة Xiaomi Curved Monitor 30: تفاصيل أداء ومميزات هذه الشاشة المنحنية لألعاب الفيديو

السعر والتوفر

سيتم طرح شاشة Xiaomi Curved Monitor 30 في الأسواق العالمية بسعر يبلغ 250 يورو.

- صورة 4 - مراجعة شاشة Xiaomi Curved Monitor 30: تفاصيل أداء ومميزات هذه الشاشة المنحنية لألعاب الفيديو

- صورة 5 - مراجعة شاشة Xiaomi Curved Monitor 30: تفاصيل أداء ومميزات هذه الشاشة المنحنية لألعاب الفيديو

المميزة التفاصيل
حجم الشاشة 30 إنش
دقة الشاشة 2560 × 1080 بكسل
نسبة العرض إلى الارتفاع (الأبعاد) 21:9
معدل تحديث الشاشة 200 هرتز
زمن الاستجابة 4 ميلي ثانية
درجة انحناء الشاشة 1800R
سطوع الشاشة 300 شمعة
تقنية AMD FreeSync متوفرة
تقنية التعتيم “DC Dimming” متوفرة
ترخيص TUV Rheinland لتقليل الضوء الأزرق متوفر
منافذ الاتصال DisplayPort، HDMI 2.1، HDMI 1.4
وضع الصورة في صورة (PIP) مدعوم
التقسيم (Split Screen) مدعوم
سعر الشاشة 250 يورو
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آية الخضر

آية الخضر، مواليد 1991، من بورسعيد، حاصلة على بكالوريوس تكنولوجيا و نظم معلومات إدارية، حاصلة على ماجيستير في إدارة الأعمال.

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