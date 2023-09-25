مراجعة شاشة Xiaomi Curved Monitor 30: تفاصيل أداء ومميزات هذه الشاشة المنحنية لألعاب الفيديو

أطلقت شاومي شاشتها الجديدة Xiaomi Curved Monitor 30 المخصصة لتشغيل ألعاب الفيديو في الأسواق العالمية،تم الكشف عن هذه الشاشة لأول مرة العام الماضي في السوق الصينية والآن تصل إلى المزيد من الأسواق العالمية، مما يتيح لعشاق الألعاب فرصة الاستفادة من مواصفاتها المتقدمة لتحسين تجربة الألعاب.

مواصفات شاشة Xiaomi Curved Monitor 30

الشاشة بحجم 30 إنشًا مع حواف نحيفة تمنحها مظهرًا عصريًا.

تأتي بأبعاد 21:9 مع دقة تصل إلى 2560 × 1080 بكسل.

تتميز بمعدل تحديث يصل إلى 200 هرتز لتوفير تجربة لعب سلسة.

تمتاز بدرجة انحناء قدرها 1800R لزيادة الغمر في الألعاب.

سطوع يصل إلى 300 شمعة وزمن استجابة قصير يبلغ 4 ميلي ثانية.

تدعم تقنية AMD FreeSync Premium لعرض الصور بانسيابية.

تأتي مع خاصية التعتيم “DC Dimming” لتقليل إجهاد العين.

حازت على ترخيص TUV Rheinland لتقليل انبعاث الضوء الأزرق.

تضم منافذ DisplayPort و HDMI 2.1 و HDMI 1.4.

تدعم وضع صورة في صورة وتقسيم الشاشة عند توصيلها بمصدرين مختلفين.

السعر والتوفر

سيتم طرح شاشة Xiaomi Curved Monitor 30 في الأسواق العالمية بسعر يبلغ 250 يورو.