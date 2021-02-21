مراجعة جوال آيفون 12 iphone أهم مميزاته وتاريخ الإصدار
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جوال آيفون 12 iphone
- تم إصدار النسخة 12 من هاتف آيفون في عام 15-9-2020 من شركة آبل المنتج آيفون وتوفر في السوق بتاريخ 2020.
مميزات مع وصف جوال آيفون 12 iphone
- سوف نقدم شرح عن كل واحدة على حدى:
الطلاء الخارجي لجوال آيفون 12 iphone
- أزرق محيطي
- ذهبي
- رصاصي داكن
- السطح الخلفي من الزجاج غير لامع وهيكله مصنوع من ستانلس ستيل.
السعة في جوال آيفون 12 iphone
- الذاكرة 128 جيجا بايت.
- ويوجد ذاكرة 256 جيجا بايت.
- وهناك أيضاً 512 جيجابايت.
الشاشة في جوال آيفون 12 iphone
- شاشة super retina xdr.
- شاشة oled تغطي الشاشة بكاملها بمقاس 6.7 إنش.
- شاشة hdr.
- تكنولوجيا true tone.
- مجموعة كبيرة من الألوان p3.
- اللمس الحراري.
- يملك الحد الأكبر من السطوع 800 شمعة في المتر مربع وهي القيمة القياسية للسطوع.
- الطلاء الذي عليه مقاوم لإنواع الزيوت وبصمة الإصبع.
- دعم عرض أكثر من لغة ونظام كتابة متعددة بآن واحد.
- الزوايا مدورة في إطار مستطيل الشاشة.
- مقاومة الماء والغبار.
حجم ووزن جوال آيفون 12 iphone
- عرض الجهاز 78.1مم.
- طول الجهاز 160.8 مم.
- وزن الجهاز 226مم.
- عمق الجهاز 7.4مم.
الشريحة التي تعمل على جوال آيفون 12 iphone
- شريحة نوع A14 Bionic.
- جيل جديد من محرك عصبي Neural Engine.
كاميرا جوال آيفون 12 iphone
- كاميرا تعمل بنظام برو بوضوح 12 ميجا بايت .
- كاميرا واسعة للغاية مع نطاق للرؤية.
- فتحة العدسة واسعة 16.
- عدسة مقربة للمسافة.
- التكبير البصري مع نطاق تكبير وتصغير.
- صور ليلية واضحة بنظام بورتريه.
- التثبي البصري المزدوج للصورة.
- نمط تصوير متتابع لعدد غير محدود من الصور.
- التثبيت التلقائي للصور.
- تصوير بانورامي إحترافي.
- غطاء العدسة من الكريستال.
- نمط الليل المطور.
- العدسة خماسية العناصر.
- تحديد المنطقة التي تم أخذ الصورة فيها.
الأزرار الخارجية في جوال آيفون 12 iphone
- خفض ورفع الصوت في الجانب.
- الرنين والصمت.
- مكبر الصوت للإستريو المدمج.
- مايكرفون مدمج.
البطارية والطاقة في جوال آيفون 12 iphone
- يقوم بتشغيل الفيديو لمدة كبيرة تصل لعشرين ساعة.
- التشغيل للفيديو على الإنترنت تصل ل12 ساعة.
- تشغيل الأصوات لمدة 80 ساعة.
- البطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن.
- شحن لاسلكي عن بعد.
- شحن لاسلكي من شاحن مخصص 7.5 واط.
- يدعم الشحن السريع يشحن كامل البطارية بإقل من ساعة.
- نظام التشغيل IOS.
أهم مميزات الجهاز آيفون 12 iphone
- دعم الشحن السريع فاست تشارجر.
- الكاميرات مميزة عن غيره من الجوالات.
- يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة بفضل الدعم المدمج لمحتاجين الصر أو السمع والتعلم والحركة.
- ألوان مميزة وحجم جميل.