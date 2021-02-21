مراجعة جوال آيفون 12 iphone أهم مميزاته وتاريخ الإصدار

بواسطة محمد الناصر
المحتويات إخفاء
1. جوال آيفون 12 iphone
2. مميزات مع وصف جوال آيفون 12 iphone
3. الطلاء الخارجي لجوال آيفون 12 iphone
4. السعة في جوال آيفون 12 iphone
5. الشاشة في جوال آيفون 12 iphone
6. حجم ووزن جوال آيفون 12 iphone
7. الشريحة التي تعمل على جوال آيفون 12 iphone
8. كاميرا جوال آيفون 12 iphone
9. الأزرار الخارجية في جوال آيفون 12 iphone
10. البطارية والطاقة في جوال آيفون 12 iphone
11. أهم مميزات الجهاز آيفون 12 iphone

جوال آيفون 12 iphone

  • تم إصدار النسخة 12 من هاتف آيفون في عام 15-9-2020 من شركة آبل المنتج آيفون وتوفر في السوق بتاريخ 2020.

مميزات مع وصف جوال آيفون 12 iphone

  • سوف نقدم شرح عن كل واحدة على حدى:

الطلاء الخارجي لجوال آيفون 12 iphone

  • أزرق محيطي
  • ذهبي
  • رصاصي داكن
  • السطح الخلفي من الزجاج غير لامع وهيكله مصنوع من ستانلس ستيل.

السعة في جوال آيفون 12 iphone

  • الذاكرة 128 جيجا بايت.
  • ويوجد ذاكرة 256 جيجا بايت.
  • وهناك أيضاً 512 جيجابايت.

الشاشة في جوال آيفون 12 iphone

  • شاشة super retina xdr.
  • شاشة oled  تغطي الشاشة بكاملها بمقاس 6.7 إنش.
  • شاشة hdr.
  • تكنولوجيا true tone.
  • مجموعة كبيرة من الألوان  p3.
  • اللمس الحراري.
  • يملك الحد الأكبر من السطوع 800 شمعة في المتر مربع وهي القيمة القياسية للسطوع.
  • الطلاء الذي عليه مقاوم لإنواع الزيوت وبصمة الإصبع.
  • دعم عرض أكثر من لغة ونظام كتابة متعددة بآن واحد.
  • الزوايا مدورة  في إطار مستطيل الشاشة.
  • مقاومة الماء والغبار.

حجم ووزن جوال آيفون 12 iphone

  1. عرض الجهاز 78.1مم.
  2. طول الجهاز 160.8 مم.
  3. وزن الجهاز 226مم.
  4. عمق الجهاز 7.4مم.

الشريحة التي تعمل على جوال آيفون 12 iphone

  1. شريحة نوع A14 Bionic.
  2. جيل جديد من محرك عصبي Neural Engine.

كاميرا جوال آيفون 12 iphone

  • كاميرا تعمل بنظام برو بوضوح 12 ميجا بايت .
  • كاميرا واسعة للغاية مع نطاق للرؤية.
  • فتحة العدسة واسعة 16.
  • عدسة مقربة للمسافة.
  • التكبير البصري مع نطاق تكبير وتصغير.
  • صور ليلية واضحة بنظام بورتريه.
  • التثبي البصري المزدوج للصورة.
  • نمط تصوير متتابع لعدد غير محدود من الصور.
  • التثبيت التلقائي للصور.
  • تصوير بانورامي إحترافي.
  • غطاء العدسة من الكريستال.
  • نمط الليل المطور.
  • العدسة خماسية العناصر.
  • تحديد المنطقة التي تم أخذ الصورة فيها.

الأزرار الخارجية في جوال آيفون 12 iphone

  • خفض ورفع الصوت في الجانب.
  • الرنين والصمت.
  • مكبر الصوت للإستريو المدمج.
  • مايكرفون مدمج.

البطارية والطاقة في جوال آيفون 12 iphone

  1. يقوم بتشغيل الفيديو لمدة كبيرة تصل لعشرين ساعة.
  2. التشغيل للفيديو على الإنترنت تصل ل12 ساعة.
  3. تشغيل الأصوات لمدة 80 ساعة.
  4. البطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن.
  5. شحن لاسلكي عن بعد.
  6. شحن لاسلكي من شاحن مخصص 7.5 واط.
  7. يدعم الشحن السريع يشحن كامل البطارية بإقل من ساعة.
  8. نظام التشغيل IOS.

أهم مميزات الجهاز آيفون 12 iphone

  1. دعم الشحن السريع فاست تشارجر.
  2. الكاميرات مميزة عن غيره من الجوالات.
  3. يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة بفضل الدعم المدمج لمحتاجين الصر أو السمع والتعلم والحركة.
  4. ألوان مميزة وحجم جميل.
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محمد الناصر

محمد الناصر سوري الجنسية كاتب محتوى تقني محب للكتابة والقراءة وشغوف للتعلم وحب المعرفة ومحب للغة الانجليزية


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