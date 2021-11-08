مخصص لهواة الألعاب وبمميزات خرافية.. مواصفات هاتف INFINIX Hot 11s وسعره

قامت شركة انفينكس الرائدة في مجال انتاج الهواتف الذكية بطرح أحدث هواتفها والذي حمل اسم INFINIX HOT 11S، معلنة أن الهواتف مخصص لهواة الألعاب الالكترونية ومشاهدة الأفلام والتصوير الفوتوغرافي، حيث تم تزويد الهاتف بعدد من المميزات التي جعلته ينال اعجاب الكثير من المستخدمين.

مواصفات هاتف INFINIX Hot 11s

والآن من خلال النقاط التالية نستعرض معا مواصفات هاتف INFINIX Hot 11s الجديد، والتي جائت كما يلي:

الهاتف به معالج Helio G88 ثنائي الشريحة.

به شاشة 90 هرتز 6.78 بوصة مع اتصال من النوع C مع خاصية 18W Super Charge.

كاميرا الهاتف ثلاثية العدسة بفتحة تصل 50 ميجابكسل F1.6، مما يسمح لها بالتقاط صور في معظم ظروف الإضاءة.

به كاميرا أمامية 8 ميجا بكسل لالتقاط الصور بأعلى جودة.

بطارية 5000 مللي أمبير مع Power Marathon.

مزود بمكبرات صوت مزدوجة سينمائية مع DTS، لتتمتع بمشاهدة أفلامك المفضلة.

دقة الشاشة تصل إلى 1080 * 2460 90 هرتز 6.78 بوصة FHD.

الجهاز يدعم خاصية لشحن السريع بقوة 18 وات وDar-link لتحسين الألعاب.

الهاتف يعمل بنظام 7.6 Android 11 / XOS.

الهاتف بنوعين من الذاكرة بما في ذلك 4 + 64 GB، 4 + 128 GB، 6 + 128 جيجابايت.

يدعم تحديث FHD + و90 هرتز، مع تقنية Super Charge.

سعر هاتف INFINIX Hot 11s

هاتف INFINIX Hot 11s موجود في الأسواق والمتجر بسعر 2388 للنسخة العادية و2799 جنيه للنسخة الأخرى، بألوان جذابة ومختلفة ترضي كل الأذواق:”Polar Black وPurple وGreen Wave وSilver Wave”.