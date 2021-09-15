مخاوف صحية بخصوص شبكات الجيل الخامس

بالرغم من شهرة تقنية شبكات الجيل الخامس، والتي تعتبر من أحدث التقنيات التكنولوجية التي يشهدها العالم هذه الأيام، إلا أن هناك بعض المخاوف الصحية التي تخص شبكات الجيل الخامس، ولهذا السبب سنقوم بتوضيح أهم المخاوف الصحية التي تشغل بال العلماء في هذا المقال.

المخاوف الصحية الخاصة بشبكات الجيل الخامس

على الرغم من أن هذه الخدمة مُقدمة في العديد من الدول، إلا أن هناك بعض الجدل القائم بخصوص تأثيرها على الصحة العامة للمستخدمين.

ومن الجدير ذكره أن شبكات الجيل الخامس تقدم الكثير من المميزات والقدرات التي لا مثيلة لها.

ومن الممكن أن تصل سرعتها إلى حوالي 4.5 جيجابت في الثانية.

بالإضافة إلى أنها تقوم بخفض الشبكة الثورية بالنسبة لزمن الاستجابة في حالة النقر على الرابط على الإنترنت أو تشغيل الفيديوهات حتى يصل إلى 1 ميلي.

ويعتبر ذلك هو الوقت الذي يستغرقه الأمر لإرسال طلب للشبكة وتحويلها للموقع المطلوب.

ووفقًا لسرعتها العالية فإن هذه الشبكات تقوم باستخدام ما يدعى باسم “الموجات المليمترية”، وهي عبارة عن ترددات عالية في الأغلب ما تتراوح ما بين 30 و300 غيغاهيرتز.

ولذلك فإن هذه الترددات تبث الخوف في عقل العلماء، ولهذا فإنهم طالبوا هيئة الاتصالات الفيدرالية بمراجعة كافة التقارير التي تربط ما بين زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان، أو الأمراض العصبية، وبين التعرض للإشارات اللاسلكية التي تحتوي على تردد عالي.

بالإضافة إلى أن العلماء قد أوضحوا للهيئة الأميركية خطورة الترددات العالية وتأثيراتها السلبية على الأجهزة التناسلية، وعلاقتها بضعف الذاكرة، وضعف القدرة الاستيعابية للفرد والتعلم.

رد الحكومة الأميركية

وبعد أن وجه العلماء رسالتهم وزيادة الاتهامات الموجهة لتقنيات الجيل الخامس، قامت الجهات الرسمية بالدفاع عنها.

حيث قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوضيح مدى أهمية التقنيات الحديثة التي يمكنها أن تغيير طريقة العمل في الشركات، وتطوير العالم الرقمي، مما يزيد من إنتاجية الموظفين، وتجعل الصناعات الأميركية أكثر تنافسية وقوة.

وفي نهاية مقالنا، تحدثنا عن كل ما يخص المخاوف الصحية الخاصة بانتشار تقنيات شبكات الجيل الخامس، كما أننا قمنا بتوضيح رد الحكومة الأميركية على هذه الاتهامات الموجهة لهم.