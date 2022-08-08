تقنية

محدش هيعرف رقمك بعد كدا.. WhatsApp واتساب يتيح ميزة ثورية هائلة جديدة لحماية مستخدميه

خالد عسر

ما زال تطبيق المراسلات الفورية WhatsApp واتساب يعمل جاهداً على حمايه مستخدميه من التطفل والإزعاج والمضايقات، ومنحه المزيد من الخصوصية، والتمتع بجربة استخدام تطبيق واتس آب بشكل آمن تماماً دون أن يقاطعك أحد أو يعمل على أزعاجك.

WhatsApp

ميزة WhatsApp الجديدة لإخفاء رقم الهاتف

وكان واتساب أتاح مؤخراً ميزات جديدة تتعلق بهذا الشأن، حيث منح المستخدمين فرصة لإخفاءهم حال تواجدهم على الإنترنت واستخدام التطبيق، والآن يعمل التطبيق على إمكانية قيام المستخدم بإخفاء رقم هاتفه الذي سجل به حسابه على الواتساب، وذلك في الجروبات والمحادثات الفردية.

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حيث يتيح التطبيق لأي شخص معرفة أرقام هواتف الآخرين بشكل سهل وفي أي وقت، مما يجعل بعض المتطفلين والمزعجين يقومون بالإتصال بك والتواصل معك في أي وقت، الأمر الذي أزعج ملايين المستخدمين، وجعلهم يطالبون بوجود طريقة تمكنهم من إخفاء أرقام هواتفهم.

واستجاب WhatsApp أخيراً لمتطلبات المستخدمين في أحدث إصدار تجريبي، والذي يتيح للمستخدمين إخفاء أرقام هواتفهم بشكل فري ومن خلال الجروبات، وذلك من أجل منح المستخدم مزيد من الخصوصية، وعند إضافتك إلى مجموعة تستطيع وبكل سهولة إلغاء تفعيل مشاركة رقم الهاتف، في حال إذا ما كان المستخدم يريد ذلك.

خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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4 تعليقات
  1. Mona Almaghribi يقول

    هذا جيد فعلا

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  2. غير معروف يقول

    Goood

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  3. غير معروف يقول

    6721179855

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  4. النصل يقول

    التلاتل

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