“محدش هيتحكم فيك”.. بحيلة ذكية احذف رسائل الماسينجر بشكل نهائي عند الطرف الآخر.. تعرف عليها

يعتبر تطبيق الواتساب والمسنجر الخاص بالفيس بوك أحد أهم التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي، ويستخدمها ملايين الأشخاص حول العالم نظرا لسهولتها وبساطتها الشديدة، ولكن في كثير من الأحيان نقوم بإرسال رسائل بالخطأ أو يقوم أحد الأطفال بإرسال صورة على سبيل المثال ونرغب في حذفها نهائيا من عند الطرف الآخر، هذه الميزة متاحة في الواتساب ولكن لعدد ساعات معينة، والجدير بالذكر أن المسنجر لم يكن يحتوى على هذه الميزة، ولكن تمت إضافتها مؤخرا إلى فيس بوك، عن طريق الوقوف على الرسالة والنقر عليها واختيار إزالة، ستظهر لك بعض الخيارات نقوم باختيار إزالة من كل الأطراف، ولكن ماذا إن كانت الرسالة قديمة جدا ولم تحذف، وسوف نتعرف على طريقة حذفها بشكل نهائي في هذا المقال.

طريقة حذف رسائل الماسنجر نهائيا من عند الطرف الآخر:

• قم بالدخول على الرسائل التي ترغب في مسحها على ماسنجر الفيس بوك.

• قم بالضغط بعد ذلك على الرسالة التي ترغب في حذفها بشكل نهائي.

• بعد ذلك انقر فوق (الإبلاغ عن محتوى غير هام).

• ثم قم بالضغط على (إبلاغ عن رسالة فردية من صديق تعرض حسابك للاختراق).

• بعد ذلك قم بالنقر فوق كلمة موافق.

• سوف تقوم بتحديد كافة الرسائل التي ترغب في مسحها مرة أخرى.

• ثم قم بتحديدها كبريد احتيالي أو غير هام.

• وبذلك سوف يتم مسح الرسائل نهائيا من عندك ومن عند الطرف الآخر، وتستغرق هذه العملية حوالي 8 ساعات.