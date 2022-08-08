تقنية

محاولات حثيثة من واتساب WhatsApp لمنافسة التطبيقات الأخرى وإضافة ميزتين ثوريتين جديدتين

خالد عسر

يقوم تطبيق المراسلات الفورية واتساب WhatsApp بالعديد من المحاولات الدؤوبة والحثيثة لمنافسة التطبيقات الأخرى، وتلبية متطلبات المستخدمين الذين يتعدون الـ2 مليار مستخدم، ولجعل تجربة استخدام التطبيق الأول عالمياً أكثر سهولة ومتعة، ولذلك يقوم واتس آب وبشكل مستمر بإضافة العديد من المميزات والتحديثات الهائلة.

محاولات حثيثة من واتساب WhatsApp لمنافسة التطبيقات الأخرى وإضافة ميزتين ثوريتين جديدتين

واتساب يضيف ميزات ثورية جديدة

وكان آخر ما قام WhatsApp بإضافته من تحديثات هو إعطاء المستخدمين القدرة على إخفاء أرقام هواتفهم من التطبيق، في المحادثات الفردية والجروبات، كما قرر واتساب زيادة أعداد المستخدمين الذين لهم القدرة أن ينضموا إلى المجموعات من 100 شخص إلى 512 شخص.

راقب واتس اب بهذه التطبيقات الرائعة والموثوقة

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كما يتم الآن اختبار ميزة زيادة أعداد المستخدمين القادرين على الإنضمام للمجموعات بعد قرار زيادة أعدادهم، وسيكون بإمكان مشرفي المجموعات وكذلك الأعضاء معرفة من يقوم بمغادرة المجموعة أو من يتم طرده منها، وذلك في مدة 60 يوم من تاريخ الخروج، وسوف يظهر للمستخدمين خيار جديد به أسماء أعضاء المجموعة السابقين.

كما سيكون هناك خانة أخرى للبحث ولمعرفة الأعضاء المحظورين في أي المجموعة، كما يختبر الواتساب الآن ميزة أخرى تمكن المشرفين على المجموعات من حذف الرسائل الغير مرغوب فيها وفلترة المحتوى.

خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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