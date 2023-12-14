مجلة ألمانية تكشف عن ميزة جديدة مخفية في واتساب خلف صورة ملفك الشخصي ستُبهرك.. فما هي؟

يحظى تطبيق واتساب بشعبية كبيرة لدة مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، حيث يُعد واحد من أهم وأشهر التطبيقات المستخدمة والمتداولة، لما يوفره من ميزات رائعة للمستخدمين في تبادل الرسائل والوسائط المشفرة، ومؤخرًا يعمل على توفير خاصيات وميزات أخرى، من أجل تحديث المنصة لتوفير كافة الإمكانيات والوسائل التي يبحث عنها الكثيرين، وكان آخرها إطلاق ميزة الرسائل التي تعرض لمرة واحدة فقط ثم تختفي، كإجراء مهم لتعزيز وسائل الأمان والخصوصية.

مجلة ألمانية تكشف عن ميزة جديدة مخفية في واتساب خلف صورة ملفك الشخصي.. فما هي؟

وميزة مخفية خلف صورة الملف الشخصي

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مجلة ألمانية عن خاصية وميزة رائعة مخفية خلف الصورة الشخصية لملفك في واتساب، تسهل الكثير عليك في إنشاء حساب ثانٍ في المنصة، لاسيما وأن الكثير من المستخدمين يبحثون عن إنشاء حساب آخر بالتطبيق على نفس الموبايل، لاستخدامه في أغراض شخصية خاصة به، أو رقم لمراسلات خاصة بعيدًا عن التطفل.

وتتمثل الميزة التي تم الكشف عنها في تقارير مؤخرًا، أنه عند الضغط لفترة أطول على صورة الملف الشخصي على تطبيق واتساب، سيتم اكتشاف ميزة جديدة، فستفتح قائمة معينة حيث يمكنك من خلالها إضافة حساب ثانٍ.

وأوضحت المجلة أن واتساب يعمل مؤخرًا بشكل مكثف على طرح ميزات جديدة تهدف إلى تسهيل التعامل مع مستخدميه، وتشمل ميزات يتم تفعيلها بالضغط لفترة طويلة على زر الإرسال أو بالنقر المزدوج على الرسالة، وتعد الميزة التي نتناولها معكم من الميزات التي قد لا يعرفها الكثيرين، فإذا قمت بالضغط مع الاستمرار على صورة ملفك الشخصي، يُمكنك بعد ذلك الانتقال بسهولة من حساب لآخر.

إلا أنه لم يتم الحديث عن أن هذه الميزة متوفرة لجميع المستخدمين، أم مقتصرة على عدد فقط، إلا أنه تم الإشارة إلى أنها قد تكون متوفرة لمستخدمين على منصة الأندرويد فقط، وقد يتم الكشف عنها أو تعميمها على مختلف المنصات وبجميع المستخدمين خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن whattsapp أتاح إمكانية استخدام حسابين على هاتف ذكي واحد، شريطة وجود شريحتي اتصالات على الموبايل لديك، ومن ثم البدء في تفعيل تطبيق خاصة بكل رقم، يتم ذلك من خلال تفعيل الخيارات المزددوجة للتطبيقات من إعدادات الهاتف، ومن ثم الذهاب إلى إعدادات الواتساب والبدء في استخدام وتفعيل حساب جديد على الشريحة الثانية للموبايل، وتسجيل الرقم الخاصة بها، لاستلام رسالة التأكيد الخاصة بتفعيل مهام ومميزات المنصة الأساسية، ومن ثم قبول الطلب والتفعيل وتأكيد البيانات ورقم الهاتف، ثم البدء في توضيح بيانات واسم وصورة الحساب، وإمكانية النسخ الاحتياطي، ثم البدء في الاستخدام، على أن يتم التبديل بين الحسابين وقتما شئت من الخيار الجديد الذي سيظهر لك في اعدادات التطبيق.