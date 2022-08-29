مجانًا وبعدة خطوات.. أسهل حل لمشكلة تسجيل الدخول في برنامج هواوي هاي لينك

بعد الانتشار الكبير لهواتف شركة هواوي في مختلف أنحاء العالم، عانى كثير من المستخدمين من مشكلة عدم إمكانية تسجيل الدخول في برنامج هواوي هاي لينك، الذي يتميز بتوافقه مع كافة أجهزة هواوي، ويساعد المستخدم في التحكم بالمودم الخاص به، كتغيير اسم الشبكة وتحديد كمية البيانات التي يتم استهلاكها، وفي هذا المقال سنقدم لك الحل الأفضل والأسرع والأكثر أمانًا لحل مشكلة التسجيل فيه، فتابعنا.

خطوات حل مشكلة تسجيل الدخول في برنامج هواوي هاي لينك

يمكنك حل هذه المشكلة ببساطة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا، افتح تطبيق هواوي هاي لينك/ huawei hilink في جهازك.

ثم اضغط على زر “البدء”، الظاهر في واجهة التطبيق الرئيسية.

سيظهر لك زر “تسجيل الدخول”، اضغط عليه.

أدخل كلمة المرور الصحيحة للشبكة اللاسلكية الخاصة بك.

بعد ذلك اضغط على الشبكة التي تم تحديدها مسبقًا.

ثم اضغط على خيار “تهيئة الشبكة من جديد”.

اختر “الضبط اليدوي الخاص بالمتقدم”.

ستظهر لك خانة لكتابة كلمة المرور، وخانة لكتابة اسم الوكيل، املأ الخانات ثم اضغط على “حفظ”.

أخيرًا قم بإعادة تشغيل الراوتر، للتأكد من أنك قد حللت المشكلة تمامًا.

أهم مزايا برنامج هواوي هاي لينك

إقبال المستخدمين على برنامج هواوي هاي لينك ليس بأمر غريب، فهو يمتلك العديد من المزايا والمواصفات التي تجعل الجميع يبحثون عنه، نستعرض معك بعضًا من هذه المزايا فيما يلي:

يمكّنك البرنامج من القيام بفحص الجهاز الذي تريده، من بين جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة.

كما يمكّنك من عرض قوة إشارة الشبكة.

ويعمل البرنامج أيضًا على السماح بالقيام بالتبديل بين الوضع القياسي ووضع السكون، بشكل سريع.

يمكنك من خلال البرنامج، إرسال جميع الإشعارات التي تتعلق بقوة البطارية واستخدام البيانات، وأيضًا إرسال الرسائل الجديدة.

التطبيق الرسمي البديل لهواوي هاي لينك

يعد تطبيق Huawei AI Life، البديل الرسمي لبرنامج huawei hilink، ويتميز هذا التطبيق بأنه يدعم جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، مثل الأندرويد والـIOS، ويقوم المستخدم بتحميل هذا التطبيق لاحتوائه على العديد من المزايا، أهمها: