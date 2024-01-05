متى ينزل ايفون 16 برو أحدث التسريبات والمواصفات حول الهواتف القادمة من آبل

من المتوقع أن تقدم شركة آبل في عام 2024، جيلًا جديدًا من هواتف ايفون، وقد كشفت التسريبات وفقا لما جاء في تقرير موقع MacRumors عن تصميم هاتفي ايفون 16 برو و iPhone 16 Pro Max، سنلقي فيما يلي نظرة على المواصفات المسربة والتحديثات المتوقعة لنظام iOS 16.

ايفون 16 المصدر يوتيوب قناة TT Technology عدل عليها المحرر أبو عاصم إبراهيم

مواصفات ايفون 16 برو و 16 Pro Max

حجم الشاشة الجديد

من المتوقع أن تأتي هذه النماذج بشاشات OLED بحجم 6.3 و 6.9 إنش على التوالي، مما يجعلها أكبر قليلاً من الإصدارات الحالية، يرجى العلم أن هذا الزيادة في الحجم قد تكون بسبب إضافة كاميرا تليفوتوغراف جديدة.

نظام الكاميرا المحسن

تشير التسريبات إلى أن iPhone 16 Pro و ايفون 16 برو ماكس ستحتوي على كاميرا تليفوتوغراف 5x مع تقنية تتابع الألوان بأربع عدسات، تتيح التقاط صور بجودة عالية حتى عند التقريب البصري.

تصميم جديد للأزرار

من بين التحديثات المتوقعة هو تغيير في تصميم الأزرار، حيث سيتم إضافة زر العمل (Action) وزر التقاط (Capture) ليكونان موجودين على الجهتين اليمنى واليسرى على التوالي.

زر العمل (Action)يعتبر زرًا متعدد الاستخدامات يمكن تخصيصه لتنفيذ وظائف متنوعة، مثل تشغيل Siri أو التقاط لقطات الشاشة أو تفعيل وظائف الوصول، سيتم وضعه على الجهة اليسرى من الجهاز تحت أزرار الصوت.

زر التقاط (Capture)

سيكون هذا الزر الجديد مخصصًا لتسجيل مقاطع الفيديو، حيث يتميز بتقنية الاستشعار باللمس ويوجد على الجهة اليمنى من الجهاز، تحت زر التشغيل، سيظل زر الالتقاط مستويًا مع الإطار الجانبي للجهاز.

التصميم

إطار التيتانيوم

ستحتفظ نماذج ايفون 16 برو و16 برو ماكس بالحواف المنحنية والإطار المصنوع من التيتانيوم الخفيف والقوي الذي قدمته آبل مع ايفون 15 برو، حيث يعزز هذا الإطار مقاومة الهاتف للخدوش والتآكل.

الألوان المتوقعة

من المعروف أن النماذج التجريبية تستخدم لون “فضي” أو “تيتانيوم أبيض”، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم استخدام هذا اللون في النماذج النهائية.

التوقعات المستقبلية

على الرغم من أن إطلاق ايفون 16 برو و 16 Pro Max لن يحدث قبل مرور 9 أشهر على الأقل، إلا أن هذه التفاصيل تعطينا نظرة مثيرة حول التحسينات المتوقعة.