متصفح “Ulaa” الجديد من شركة Zoho.. يحمي خصوصية المستخدمين ويتفوق على منافسيه!

صاغت شركة التقنية المتميزة (Zoho) مفهومًا جديدًا لتجربة التصفح، بعد إصدارها متصفحًا جديدًا يعد بالكثير من المزايا المميزة والتي تجعله يتفوق على منافسيه، يتميز المتصفح الجديد بتوفير ميزات الخصوصية والأمان المتفوقة عن المتصفحات الأخرى، والتي توفر على المستخدمين الحماية الكاملة لبياناتهم الشخصية.

ما هي شركة Zoho

شركة “زوهو” هي شركة هندية متخصصة في تطوير البرامج الحاسوبية وأدوات الأعمال عبر الإنترنت، وتشتهر بتقديم مجموعة متميزة من تطبيقات الأعمال المكتبية المعروفة باسم “زوهو أوفيس سويت” Zoho Office Suite.

تصريحات Zoho حول المتصفح الجديد

تؤكد شركة (Zoho) في موقعها الخاص بالمتصفح الجديد الذي يحمل اسم “Ulaa”، على أنها تؤمن بأن تجربة تصفح الإنترنت لا يجب أن تكون على حساب خصوصية المستخدمين، ولهذا السبب صممت متصفحًا يحترم خصوصية المستخدمين ويحمي بياناتهم الشخصية.

تدعو شركة (Zoho) إلى تبني مفهوم الخصوصية الرقمية بنفس الطريقة التي يتم فيها حماية الخصوصية في الحياة الواقعية، وتؤكد الشركة على أنها تهتم بحماية خصوصية المستخدمين على الإنترنت، وذلك من خلال توفير متصفح “Ulaa” الذي يحظر التتبع والمراقبة الصفرية ويمنع الإعلانات المتعددة المستويات.

مزايا متصفح Ulaa الجديد

يمنح متصفح “Ulaa” الجديد للمستخدمين مزايا وخصائص فريدة ومنها:

• تميزه بالإحصاءات المجهولة المصدر وسياسة التصحيح الأمني على مدار الساعة، مما يجعله متصفحًا آمنًا ومحميًا بشكل كامل من تهديدات الأمن السيبراني العالية الخطورة.

• يوفر المتصفح أيضًا ميزة التحديث التلقائي على جميع المنصات.

• إعادة تعيين معرفات المستعرض تلقائيًا بشكل دوري.

• العزل الجغرافي للبيانات، مما يجعل تجربة التصفح أكثر أمانًا وسلاسة بشكل كبير.

• ويمتاز أيضاً بأنه يوفر أوضاعًا متعددة للتصفح، مثل: Work Mode الذي يساعد في زيادة الإنتاجية والتركيز في العمل عن طريق حظر مواقع الويب الغير مرغوب فيها.

وضع Developer Mode الذي صُمم خصيصاً لمطوري الويب والمختبرين، حيث يتضمن إضافات مقترحة لجعل تجربة التصفح سلسة.

• كما يوفر أيضًا Personal Mode حيث يوفر هذا الوضع وظائف قياسية للخصوصية، مثل: تسجيلات الدخول الآمنة، ومنع التعقب للحفاظ على الخصوصية الشخصية.

• وأيضا يوفر المتصفح Kids Mode لإعطاء تجربة تصفح آمنة للأطفال، حيث يمكنهم التصفح، والتعلم، واكتشاف المحتوى الملائم دون قلق عليهم.

وبفضل هذه الميزات الفريدة، يعتبر متصفح “Ulaa” خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يهتمون بالحفاظ على أمان بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم على الإنترنت.

وبحسب ما قالته الشركة، فإن المتصفح الجديد “Ulaa” بأنه لا يرسل أي بيانات إلى جهات خارجية، ولا يحتوي على حساسات لتتبع الحركة أو إدماج لحسابات الطرف الثالث، بالإضافة إلى العديد من الخصائص الأخرى التي تحمي بيانات المستخدمين من المعلنين والجهات الغير مرغوبة.

يذكر أن شركة “زوهو” الهندية متخصصة في تطوير البرامج الحاسوبية وأدوات الأعمال عبر الإنترنت، وتشتهر بتقديم مجموعة متميزة من تطبيقات الأعمال المكتبية المعروفة باسم “زوهو أوفيس سويت” Zoho Office Suite.

يمكن الآن تنزيل متصفح “Ulaa” على الحواسيب الشخصية التي تعمل بأنظمة التشغيل ويندوز ولينكس وماك، بالإضافة إلى الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي أندرويد وآي أو إس.