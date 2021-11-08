يبحث الكثير من محبي لعبة ببجي موبايل عن متجر حسابات ببجي عشوائية وذلك للحصول على حسابات تحتوي على العناصر النادرة، ومن المعروف أن لعبة ببجي من الألعاب التي حققت نجاحاً كبيرًا منذ صدورها لتحتل صدارة قائمة الألعاب القتالية، وعلى الرغم من ظهور الألعاب التي تحاكي فكرتها وتنافسها، ولكن مازالت ببجي الأكثر نجاحا، تدور فكرة اللعبة حول مشاركة 100 لاعب في مجموعة من المعارك الجميع في اللعبة أعدائك، أنت تحارب من أجل للبقاء على قيد.

تُلقى الطائرة باللاعبين ليبدأ كل لاعب بجمع الأسلحة والمعدات ويفوز باللعبة شخص واحد فقط، لذلك يبحث محبي اللعبة عن حسابات ببجي عشوائية مجانا تحتوي على معدات وأسلحة متقدمة تركها أصحابها وقرروا الانشغال بلعبة أخرى، حتى تكون حساباتهم قوية ويستطيعون خوض معارك اللعبة والفوز فيها.

متجر حسابات ببجي عشوائية

لاعبو ببجي دائما ما يبحثون عن متجر بيع حسابات رخيصة وآمنة وسوف نتحدث اليوم عن متجرين من تلك المتاجر التي تحظى بشهرة وثقة بين مُحبي اللعبة على مستوى الوطن العربي.

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متجر ببجي Store PUPG

هو أفضل متجر حسابات ببجي عشوائية، فمتجر ستور ببجي يحتوي على حسابات متقدمة المستوى بأسعار معقولة يضمن لك التسليم الفوري بعد الدفع من خلال البريد أو الواتس أب، ستجد هناك آلاف الحسابات بأقل الأسعار، قبل شراء الحساب ستجد تفاصيل الحساب وطرق الدفع.

متجر لارين

يحتوي هذا المتجر أيضاً على حسابات رخيصة ومضمون داخل السعودية، يضمن الموقع للزائرين شراء آمن للحساب بتكلفة معقولة.

متجر فيكتور PUBG ACCOUNT FREE

متجر فيكتور يضم جميع أنواع الألعاب ويحتوي على أسلحة متطورة تساعدك في المعارك لتصمد أطول وقت وتفوز دائما في النهاية.

متجر جيمرز فيندور

متجر جيمرز فيندور هو أيضًا من المواقع التي تُقدم حسابات متميزة ونادرة، كما أنه يضم حسابات ببجي كورية.

ببجي موبايل تكشف نظاما لمكافحة اجراءات الغش بين اللاعبين

● أعلنت “ببجي موبايل” عن بعض الإجراءات الجديدة لأنها ترغب في أن تكون المنافسة بين اللاعبين عادلة من جهة وأن تحافظ على مكانتها من جهة أخرى، ومن خلال التحديثات الجديدة طورت الشركة المنتجة للعبة نظام “فترة مراقبة السلامة” ونظام مشاهدة Spectating System خصوصا لمكافحة طرق الغش والتلاعب.

● “فترة مراقبة السلامة” تكتيك حديث يساعد على الحفاظ على النزاهة والعدل داخل اللعبة، النظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمكين اللعبة من تحديد الغشاشين تلقائياً، فعند اكتشاف أي سلوك مشبوه، يخرج اللاعبين من انتظار المطابقة.

● “ببجي موبايل” طورت وضع Spectate لمراجعة الأصدقاء وترقية نظام المشاهدة حيث يعمل على تحقيق هدفين: مواجهة التلاعب وتحديد السلوكيات المشبوهة.

● في السابق كان الغشاشين يستغلوا وضع Spectate عند استخدام جهازين لتحديد مكان المنافسين، الآن يتحدد اللاعب غير المرئي في عرض المضيف فقط ولا يظهر موقع اللاعب إلى المتفرجين.