زيادة سرعة أداء الألعاب بأفضل تطبيق من متجر جوجل بلاي للاندرويد بشكل مذهل

هناك العديد من التطبيقات على متجر جوجل بلاي للاندرويد تُساعدك في الحصول على أفضل أداء للألعاب خاصة عندما تقوم بتشغيل تلك التي تحتاج لأداء سريع من جهازك وعلى رأسها تطبيق Game Booster التطبيق الأمثل لذلك، إنه الخيار المثير والأفضل من أجل تحفيز الطاقة المتوسطة المدى للأجهزة، كما أنه يحتوي على واجهة بسيطة سهلة الولوج مما يجعله المحبب للكثير والمفضل على هواتفهم.

تطبيق Game Booster من متجر جوجل بلاي للاندرويد

تطبيق Game Booster هو الأداة التي تعينك على تحسين أداء جميع الألعاب على الهاتف الخاص بك، وظيفتك هي فقط تشغيل التطبيق واختيار اللعبة التي ترغب أن تقوم بلعبها والاستمتاع برحلة أكثر سهولة وسلاسة، فوظيفة التطبيق هي أنه يقوم بنفض الغبار من الذاكرة العشوائية RAM الموجود بالاندرويد، وذلك في غمضة عين، فهو يقوم بتحرير كافة ذاكرة RAM المستخدمة من تطبيقات أخرى في الخلفية بحيث تستمتع باللعبة الخاصة بك وبأداء في غاية القوة.

وظيفة تطبيق Game Booster

إن وظيفة تطبيق Game Booster تكمن في كونها الأداة الأفضل لدى كل مستخدم، خاصة من يعانون من بطأ النظام الخاص بهم عند تشغيل بعض الألعاب، فإنه في هذه الحالة سيتقدم التطبيق لتحرير الذاكرة العشوائية RAM الخاصة بك للأندرويد لتلاحظ الفرق الشاسع، حتى الذين لديهم جهاز قديم لم يحرموا من الاستفادة من هذا التطبيق البسيط والرائع والمُتاح على متجر جوجل بلاي للاندرويد.

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كيفية عمل تطبيق Game Booster والاستفادة منه

كل ما عليك هو إضافة الألعاب ثم تفعيل خاصية تسريع الألعاب عن طريق هذا التطبيق والضغط على زر Boost وسيقوم التطبيق بوظيفته وهو فحص تطبيقات الهاتف وتحسين الألعاب المطلوبة، وليس هذا فقط وإنما ستحظى بخاصية تسريع الألعاب بشكل أكبر.

فوائد ومزايا تطبيق Game Booster

• التحكم في جودة تشغيل الألعاب وذلك بواسطة استخدام أداة GFX لتتمكن معها من اختيار جودة تشغيل الألعاب.

• سيقوم التطبيق عند فتحه بعرض بعض المعلومات مثل عرض المساحة المستهلكة من تخزين الهاتف، وسرعة PING المهمة عند تشغيل الألعاب على الأنترنت.

• رسومات عالية الدقة.

• واجهة مستخدم سهلة وسلسلة كعادة تطبيقات متجر جوجل بلاي للاندرويد.

• تحسين سرعة النظام.

• تجربة لعب سلسة.

• مؤثرات صوتية ممتازة.

• زيادة تصل لثلاث مرات سرعة تشغيل للألعاب.

• برامج الإغلاق التلقائي بالكامل دون ضرورة الحاجة إلى تفريغ مساحة الذاكرة.

• أيقونات جميع الألعاب المثبتة في مكان واحد.